Kek: Ne idem na Rujevicu jer ja nekad znam biti baš neugodan!

Najuspješniji trener u Rijekinoj nogometnoj povijesti Matjaž Kek za slovensko je Delo dao intervju u kojem je govorio i o Rijeci. Slovenski je izbornik pričao o svojem vremenu na Kvarneru, odlasku iz kluba te - zašto više ne dolazi na Rujevicu...

Trener ste koji niže uspjehe, ali i trener koji zna otići kada treba.

- Određenu klupu napustim kad postane jasno da je eri došao kraj. Tako je bilo sa Aleksanderom Čeferinom u prvom mandatu kada sam bio slovenski izbornik, tako je bilo i sa Damirom Miškovićem kada sam trenirao Rijeku. On je govorio da ću zauvijek ostati Rijekin trener, ali u jednom smo se trenutku pogledali i jednostavno smo znali da je vrijeme za rastanak. Niti je tu bilo neke afere, niti sam iz Rijeke otišao zbog povratka na mjesto slovenskog izbornika - objasnio je Kek.

Možda se vratite. Sami često ponavljate onu 'Nikad ne reci nikad'.

- To mi srce ne bi dozvolilo. Jer dogodile su se u zadnje vrijeme neke stvari, a ja ako osjetim nepoštovanje znam biti neugodan! Ne kažem, da sam idealan, vjerojatno sam jako težak čovjek, posebno što se tiče rada, ali kada idu neke stvari preko granice, o tebi počinju govoriti ljudi koji bi to zadnji smjeli, kad se iz čistog egoizma uvlače nekamo samo zbog toga jer ti onaj nije naklonjen... Onda mogu postati jako neugodan. Zbog toga ne idem više na Rujevicu, iako je to: moj drugi dom.

Ali u Rijeci se vaša riječ i dalje sluša.

- A eto, sad opet imaju Slovenca za trenera - smijao se Kek.

Foto: NK Rijeka/Facebook

- Istina je, predlagao sam da se Simona Rožmana dovede još prije dvije godine, ali od toga na kraju nije bilo ništa, a sada sa njegovim odlaskom u Rijeku nemam: ama baš nikakve veze! Niti s predsjednikom klubom niti sa ostalima u klubu nemam kontakta. Na Rijekinim utakmicama nisam bio otkad sam otišao sa Rujevice, kad mogu pogledam na televiziji, ali jasno je da sam zauvijek dio Rijeke i uvijek će me zanimati kako im ide. Imam stan u Opatiji i kada god mogu odem tamo - rekao je Kek za ljubljansko Delo.

Na koga je mislio kada je govorio o nepoštivanju - nije izrijekom istaknuo. Jasno je jedino da u pitanju nije predsjednik Mišković, a špekulacijama se nema smisla baviti.

Matjaž Kek je najuspješniji Rijekin trener ikad, stručnjak koji je osvojio jedini naslov prvaka u klupskoj povijesti i zauvijek ostaje riječka nogometna legenda. A tko mu se to tako zamjerio da bi prema njemu mogao biti i jako neugodan, otkrit će sam - kada i ako to ikad poželi napraviti.