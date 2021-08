Slovenski nogometni izbornik Matjaž Kek je u utorak na Brdu kod Kranja objavio popis igrača na koje računa za kvalifikacijske utakmice za SP 2022. protiv Slovačke i Malte kod kuće i protiv Hrvatske u gostima. Slovenska reprezentacija će u rujnu odigrati tri kvalifikacijske utakmice, najprije će u Stožicama gostovati Slovačka 1. rujna, zatim Malta 4. rujna, a onda Slovenci 7. rujna putuju u Split gdje ih čeka Hrvatska.

U skupini H nakon tri kruga vode Hrvatska i Rusija s po šest bodova, Slovačka ima pet bodova, Cipar četiri, Slovenija tri, a Malta jedan. Na SP u Kataru ide prvoplasirani iz svake skupine, dok drugoplasirani ide u dodatne kvalifikacije.

- Nemam što filozofirati. Cilj su tri boda. Svjesni smo snage Slovaka koji su na Europskom prvenstvu pokazali neke dobre stvari. Potreban nam je kontinuitet ako želimo dobiti mogućnosti za veliko natjecanje. Svakako ćemo s moje strane pokušati koristiti igrače pametnije jer je činjenica da je treća utakmica bila problem u prvom ciklusu. Ovdje nas čeka i treća utakmica u šest dana - rekao je Kek na konferenciji za novinare pa dodao:

- Ali ako želimo da se o nama priča u pozitivnom kontekstu, moramo doći do bodova. No grupa je pokazala da će biti teško doći do bodova. Ne možete samo uzei bodove. Usredotočeni smo na prvu utakmicu, ne zanima nas drugi izazov, igrali smo s njima već u nekim prethodnim kvalifikacijama. Imaju imena koja bi vas trebala zanimati, ali i na našem popisu su imena s težinom koja su dokazala da mogu igrati dobro za nas.

Protiv Hrvatske je Slovenija već odigrala jednu utakmicu u kvalifikacijama, slavili su Slovenci 1-0. To je bila jedina pobjeda Slovenije protiv Hrvatske do sada, prije toga je upisala šest poraza i tri neodlučena rezultata.

Popis igrača za utakmice protiv Slovačke, Malte i Hrvatske:

Vratari: Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Salernitana), Igor Vekić (Bravo);

Obrana: Miha Mevlja (Alanyaspor), Petar Stojanović (Empoli), Nejc Skubic (Konyaspor), Aljaž Struna (Montreal), Jure Balkovec (Karagumruk), Miha Blažič (Ferencvaros), Jon Gorenc Stanković (Sturm), Mario Jurčević (Osijek);

Vezni red: Jasmin Kurtić (Paok), Miha Zajc (Fenerbahče), Jaka Bijol (CSKA Moskva), Leo Štulac (Empoli), Sandi Lovrić (Lugano), Adam Gnezda Čerin (Rijeka), Žan Rogelj (Tirol);

Napad: Josip Iličić (Atalanta), Andraž Šporar (Sporting), Damjan Bohar (Osijek), Luka Zahović (Pogon Szczecin), Jan Mlakar (Hajduk), Benjamin Šeško (Salzburg).