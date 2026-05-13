Kek za 24sata: Rijeka zna kako igrati s Dinamom, u jednoj je utakmici danas baš sve moguće
Dinamo je rastao tijekom sezone, trebalo im je vremena da sve legne na svoje mjesto. Izdominirali su, zasluženo osvojili prvenstvo. Vjerujem da Hrvatska opet može puno na Svjetskom prvenstvu, kaže Kek
Nekadašnji trener Rijeke Matjež Kek sudjelovao je na prvom hrvatskom izdanju Simposar konferencije koja se ovih dana održava u Novigradu. Između dvaju panela spremno se odazvao najaviti finale hrvatskog kupa između njegove Rijeke i Dinama, koji se igra u srijedu navečer u Osijeku. Rijeka je u prošloj sezoni osvojila dvostruku krunu, Dinamo pokušava ponoviti taj uspjeh u ovoj sezoni...