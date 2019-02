Kepa: Sarri je mislio da nisam dobro, to je samo nesporazum

Sve je to nesporazum. Ni u jednom trenutku mi neposluh niti nešto slično nije bilo na pameti. Sve je bio nesporazum, liječnici su me pregledavali dvaput pa je Sarri mislio da neću moći nastaviti, rekao je golman Kepa Arrizabalaga o incidentu u finalu Carabao kupa.

Trener Chelseaja Maurizio Sarri htio ga je zamijeniti uoči izvođenja penala, a Kepa je to - odbio! Mahao je rukama, derao se da neće van, a ljutiti Sarri potom je otišao u tunel, no ipak se brzo vratio. Vidno uzrujan je šetao naokolo i vjerojatno smišljao o različitim kaznama, no naposljetku je i on ipak rekao - to je samo nesporazum!

- Znam kako to izgleda ljudima koji nisu upućeni, nije baš najbolja slika. Pričao sam s trenerom, mislim da je sve to nesporazum. Znam da pričaju sad o tome na televiziji, na društvenim mrežama, no ja sam tu kako bih sve objasnio i kako bih rekao da nisam imao namjeru suprotstavljati se treneru. Ja sam htio reći da sam u redu, on je mislio da nisam. To je bilo u napetim trenutcima, puno se toga događalo - rekao je Kepa nakon utakmice.

Kepu treba kazniti

I dok dvojac Sarri-Arrizabalaga pokušava smiriti situaciju, ostali su složni - Kepu treba kazniti!

- Sarri je imao svako pravo poludjeti na Kepu u svlačionici. Ovaj je potkopao njegov autoritet. Treneru je posao već ionako visio, a ovo je incident zbog kojeg bi mogao, a vjerojatno i hoće dobiti otkaz. Tu se radi o poštovanju, a Kepa je od njega napravio budalu pred milijunima ljudi - napisao je legendarni Alan Shearer za Sun, a bivši napadač plavaca Chris Sutton bio je odlučan:

- Kepa više nikada ne bi smio zaigrati za Chelsea! Pa on je sramota! Ovo bi trebala biti njegova zadnja utakmica za Chelsea.