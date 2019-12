Khabib rekao svoje: Conor? Za uzvrat mora dobiti 10 boraca

Da bi se suočio sa mnom, on najprije mora spustiti kilažu na 70 kilograma, a onda, kao što je to jednom ranije napravio, mora pobijediti deset puta zaredom. Onda ću razmišljati o revanšu, ali sada neka se on bori protiv drugorazrednih boraca koji teže 77 kilograma, ljutito je rekao prvak lake kategorije UFC-a Khabib Nurmagomedov (31).

Dagestanac se tako žestoko usprotivio gazdi UFC-a, Dani Whiteu. 'Zloglasni' protiv 'orla', bio bi to novi 'supermeč' na kojem bi Dana mogao masno zaraditi, ali aktualni šampion takve izjave smatra smiješnima. Nakon što je jučer UFC i službeno potvrdio borbe Conora i Cerronea te Khabiba i Fergusona, ruski borac osvrnuo se na mogući uzvrat sa kontroverznim Ircem nakon njegovog povratka u UFC.

- I to bi mu trebalo osigurati poziciju za titulu? Dok sam ja ovdje, to se neće dogoditi. Budite sigurni! Neobično mi je kada Dana White kaže da će pobjednik tog meča...ako Conor pobijedi Cerronea i ja pobijedim Tonyja Fergusona, da će organizrati naš revanš. Tko će se sljedeći boriti za pojas je moja odluka! - objasnio je Khabib.

Foto: Reuters/PIXSELL

Podsjetimo, Dana White je u razgovoru za BT sport rekao kako je uzvrat spomenutih boraca gotovo siguran. Naravno, ako Conor dobije Cerronea, a Khabib Fergusona.

- Hajde ljudi, pogledajte što je sve Conor napravio posljednjih godina. Izgubio je od Khabiba u borbi koja je donijela jako puno zle krvi, zapravo to je bio jedan drugi nivo. Gaethje je borac koji je na svom putu prema vrhu, no i njemu smo ponudili puno borbi koje je odbio. Tako da, Conoru će sigurno pripasti borba za titulu ako pobijedi Cerronea - objasnio je White za Yahoo Sports.

Bilo kako bilo, u novoj godini imat ćemo dvije spektakularne borbe u oktogonu, a nazire se i treća. Prvi meč Khabib je završio polugom u četvrtoj rundi, a Conor je istaknuo da mu fokus nije bio na tom meču. 'Zloglasni' Irac sad ima priliku pokazati da je sve bila samo slučajnost ili će ipak morati priznati da je Nurmagomedov jednostavno bolji.