Khabib se oglasio nakon što su ga izbacili s leta: 'Stjuardesa je od početka bila baš bezobrazna'

Legendarni MMA borac Khabib Nurmagomedov (36) oglasio se nakon što su ga izbacili iz zrakoplova koji je prošlog vikenda letio iz Las Vegasa u Los Angeles. Tamo će se, u subotu, održati UFC 311 priredba, na kojoj će njegov rođak Umar Nurmagomedov (29) napasti titulu prvaka u bantam kategoriji, čiji je trenutačni vlasnik Merab Dvališvili.

Na istoj priredbi će se Khabivov prijatelj Islam Makačev boriti protiv Armana Tsaryukana, a Khabib je naišao na neočekivani problem kada je sjeo na let za "grad anđela".

Foto: John E. Sokolowski/REUTERS

Naime, sjeo je odmah uz izlaz za hitne slučajeve, a osoba na tom mjestu dužna je surađivati s osobljem na letu. Jasno mora znati svoju ulogu u slučaju nužde, a svjedoci tvrde kako Khabib navodno nije odgovarao stjuardesi.

- Prije svega, radilo se o letu sa Fly Frontier aviokompanijom. Gospođa koja mi je postavljala pitanja bila je od početka jako bezobrazna, iako jako dobro govorim engleski i sve razumijem. Pristao sam na suradnju, ali je ona inzistirala na tome da me uklone s tog mjesta - napisao je Khabib na društvenim mrežama, pa dodao:

- Nisam siguran zašto je to učinila. Je li to bilo zbog rasističkih, nacionalističkih ili nekih trećih motiva... Ne znam. Ali nakon dvije minute razgovara pozvala je osiguranje, a mene su maknuli s leta. Nakon sat i pol sam otišao na let s drugom aviokompanijom i u miru stigao na destinaciju. Dao sam sve od sebe kako bih ostao miran i staložen u toj situaciji, to možete vidjeti i u snimci. Ali osoblje u tom avionu moglo se kulturnije ponašati i jednostavno biti pristojno prema klijentima - zaključio je legendarni Rus.