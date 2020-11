Podsjetimo, Khabib je prvotno objavio kako jo\u0161 uvijek planira ostati u UFC-u, ali u slu\u017ebi nekog od dagestanskih boraca, no 'miris novca' itekako je privla\u010dan, pogotovo kad znamo da bi Dana White (sad kad bi ve\u0107 znao da je Khabibu to zadnja borba) na\u0161ao izrazito atraktivnog borca, a borba bi vjerojatno poru\u0161ila sve rekorde PPV-a i donijela borcima, a naravno i organizaciji, hrpu love.

\u00a0

Kad se zbroji objava Alija Abdelaziza\u00a0i jo\u0161 raniji\u00a0navodi\u00a0Dana Whitea o mogu\u0107nosti povratka Khabiba u oktogon jo\u0161 jedna njegova borba \u010dini se sigurnom, ako ne isplivaju neka nova obe\u0107anja u javnost. Nepoznato je jo\u0161 mjesto, vrijeme i naravno suparnik koji \u0107e biti dostojan prisustvovati umirovljenju jedne od najve\u0107ih ikona ovog sporta. Tko zna, mo\u017eda to bude ba\u0161 McGregor koji je do borbe Khabib-Gaethje bio jedini borac koji je Dagestancu uzeo rundu.\u00a0

Khabib se vraća u oktogon da ispuni obećanje pokojnom ocu?

Khabib Nurmagomedov objavio je odlazak u mirovinu nakon što je trokutom ugušio Justina Gaethjea, no najnovija objava njegov menadžera Alija Abdelaziza upućuje da ćemo još gledati 'dagestanskog orla'.

<p>Menadžer <strong>Khabiba Nurmagomedova,</strong> Ali Abdelaziz, na Twitteru je objavio zanimljiv status. Napisao je simbolično 30-0, a pravim fanovima borilačkih sportova nije mogla promaknuti asocijacija na Khabiba.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Khabib pliva uzvodno s rijekom</strong></p><p>Naime, Khabib je u zadnjoj borbi trokutom ugušio Justina Gaethjea i po tko zna koji put dokazao svijetu da u mu u njegovoj kategoriji - ravnog nema. A to je bila njegova 29. profesionalna borba i naravno 29. pobjeda nakon čega je objavio svijetu da je majci obećao da se neće boriti bez svog oca u kutu. </p><p>No, navodno bi obećanje prema majci mogao prekršiti zbog obećanja prema pokojnom ocu kojem želi ispuniti želju i doći do 30. pobjede u profesionalnoj MMA karijeri.</p><p>Podsjetimo, Khabib je prvotno objavio kako još uvijek planira ostati u UFC-u, ali u službi nekog od dagestanskih boraca, no 'miris novca' itekako je privlačan, pogotovo kad znamo da bi Dana White (sad kad bi već znao da je Khabibu to zadnja borba) našao izrazito atraktivnog borca, a borba bi vjerojatno porušila sve rekorde PPV-a i donijela borcima, a naravno i organizaciji, hrpu love.</p><p> </p><p>Kad se zbroji objava Alija Abdelaziza i još raniji navodi Dana Whitea o mogućnosti povratka Khabiba u oktogon još jedna njegova borba čini se sigurnom, ako ne isplivaju neka nova obećanja u javnost. Nepoznato je još mjesto, vrijeme i naravno suparnik koji će biti dostojan prisustvovati umirovljenju jedne od najvećih ikona ovog sporta. Tko zna, možda to bude baš McGregor koji je do borbe Khabib-Gaethje bio jedini borac koji je Dagestancu uzeo rundu. </p>