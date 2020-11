U Khabibovu mirovanju su se na dru\u0161tvenim mre\u017eama po\u010dele pojavljivati slike iz njegove pro\u0161losti, a na jednoj se Khabib nalazi s prijateljem na doru\u010dku, u lijevoj ruci dr\u017ei salamu, dok u drugoj ima pi\u0161tolj. Klasi\u010dni 'slav' stil, reklo bi se, bio je jo\u0161 tada 'dagestanski gangster', na\u0161alili su se pratitelji u komentarima.

<p>Klasičan dagestanski doručak, samo je jedan od komentara ispod neobične slike bivšeg UFC-ovog prvaka u lakoj kategoriji <strong>Khabiba Nurmagomedova </strong>(32). Trenutno i nije omiljeno lice u Rusiji, a bio je u statusu božanstva. No, komentari upućeni francuskom premijeru Macronu i neki religijski stavovi malo su udaljili fanove od Khabiba.</p><p>Bilo kako bilo, on je najavio da se ne misli vraćati u oktogon bez preminulog oca te je rekao kako će krenuti na fakultet i početi čuvati ovce i bikove. To je svojevrsni kraj njegove karijere, iako je Dana White nekoliko puta istaknuo kako vjeruje da će se 'dagestanski orao' ipak vratiti u oktogon, a najavio je to i njegov menadžer Ali Abdelaziz koji je na društvenim mrežama samo napisao 30-0 te podsjetio da Khabibu fali još pobjeda za taj magični broj (29-0).</p><p>U Khabibovu mirovanju su se na društvenim mrežama počele pojavljivati slike iz njegove prošlosti, a na jednoj se Khabib nalazi s prijateljem na doručku, u lijevoj ruci drži salamu, dok u drugoj ima pištolj. Klasični 'slav' stil, reklo bi se, bio je još tada 'dagestanski gangster', našalili su se pratitelji u komentarima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Khabib pliva uzvodno</strong></p><p>Neki su mu i zamjerili tu fotografiju jer je promijenio stavove s godinama te su smatrali da mu fotografija s pištoljem uopće nije bila potrebna, ali nije to bila jedina. I sam se pohvalio na svom Instagram profilu i svojevremeno objavio drugu fotografiju s pištoljem na kojoj ima i specifičnu frizuru.</p><p>- Petnaestogodišnji gangster - napisao je tad Khabib.</p><p>Neka su to vremena iza njega, a što je ispred, saznat ćemo kroz neko vrijeme. Uskoro će se, u svakom slučaju, naći sa šefom UFC-a Danom Whiteom. Znači li to povratak u oktogon?</p>