<p>Prije mjesec dana je rekao konačno zbogom sportu u kojem je postao jedan od najboljih. Mnogi ga nagovaraju da se vrati i odradi 30. meč, vatru je dodatno potpirio njegov menadžer koji je na Twitteru napisao '30-0', ali njegova odluka je bila konačna.</p><p>- Bog mi je dao sve! Hvala ovim momcima sa mnom! Dugujem toliko svojem timu. Ovo je bila moja zadnja borba, više se ne vraćam bez svog oca. Pričao sam s majkom tri dana kad se ovo dogovaralo, obećao sam da je ovo moja zadnja borba i ona je to i bila - rekao je tada <strong>Khabib Nurmagomedov (32)</strong></p><p>Mnogi su mislili da se to ipak odnosi na kratkoročno razdoblje dok se ne slegnu emocije i dok sam ne shvati što želi, ali čini se da je Khabib već odlučio što želi i da je MMA prošlost.</p><p>Dagestanski orao u mirovini ima puno više vremena nego inače pa je odlučio posjetiti studente u gradu Derbentu. S njima je pričao o svojoj karijeri, ali i onome što slijedi. Rekao je kako želi završiti ekonomski fakultet, a uz to je već pronašao novo zanimanje.</p><p>Khabib živi u selu Sildi, koje se nalazi u ruralnim krajevima Dagestana, a riječ je o planinskom području gdje se ljudi većinom bave poljoprivredom. To će od sada raditi i ovaj borac. Ogradio je svoje imanje i kupio 'blago'.</p><p>- Sljedeće godine završavam fakultet, htio bih obraniti diplomski rad, magistrirati i tako dalje, posvetiti više vremena obrazovanju. I to u sljedećih pet godina. Kupio sam ovce, bavim se poljoprivredom, volio bih se malo razviti u tom smjeru. Imam i bikove i krave - poručio je<a href="https://sportmail.ru/news/mma/44224625/" target="_blank"> Nurmagomedov</a>.</p><p>U dobrim je odnosima s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, a uz to se i postavlja logično pitanje. Hoće li ući u politiku?</p><p>- Volio bih sudjelovati u nečemu gdje mogu biti od koristi, to ne mora nužno biti ozbiljna politika. Trenutno mogu biti koristan i bez da sam u ozbiljnoj politici, i to mi je dovoljno.</p><p>Šef UFC-a Dana White je rekao kako će ga pokušati nagovoriti na još jednu borbu kako bi veličanstvenu karijeru zaokružio s 30-0, no Khabib je već podcrtao to poglavlje u životu jer je ostvario cilj.</p><p>- Možete se boriti i do 40. godine, no morate imati cilj. Moj je cilj bio doći do vrha i to sam ostvario. Za mene tamo više nema kompetitivnog interesa - zaključio je on.</p><p>Khabib je protiv Justina Gaethjea prije mjesec dana po treći put obranio UFC-ovu titulu u lakoj kategoriji, zaplakao nakon meča jer se po prvi put borio bez oca Abdulmanapa pa poručio da odlazi u mirovinu s omjerom 29-0. S pravom možemo reći, kao jedan od najvećih.</p>