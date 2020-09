Kiel stiže u Arenu, a Zagreb bez skoro pola momčadi! Veliko pojačanje već je napustilo klub

<p><strong>KIel </strong>sutra (18:45, ArenaSport) dolazi u <strong>Zagreb</strong>. Otvaranje za PPD iz najteže kategorije Lige prvaka koja kreće po nekim novim pravilima, u kojima, primjerice, Nijemci neće ni odsjedati u Zagrebu, već će čarterom (EHF-ova novost i pomoć u korona dobu) izravno doći na utakmicu, a onda odmah po završetku krenuti nazad, zbog čega su i zatražili - i dobili - raniji termin jer u protivnom čartera više ne bi bilo. Neće biti ni mix-zone, konferencija za medije...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zagreb predstavlja Vorija</strong></p><p>I Arena će biti prazna, a dolazi <strong>Domagoj Duvnjak,</strong> dolazi i čovjek za kojeg MVP Eura kaže da je najbolji igrač svijeta u ovom trenutku, <strong>Sander Sagosen. </strong>Dolazi prvak Njemačke i klub koji ide po naslov prvaka Europe. Dakle, jasno je da oslabljeni Zagreb čeka teška misija, vjerojatno nemoguća, makar nas je sport više puta naučio da nemogućeg nema.</p><p>- Kiel je osvajač Bundeslige i prošao je na Final Four. Pojačao se Sagosenom i sigurno je favorit. Međutim, to ne znači da ćemo izaći s bijelom zastavom, sigurno vidimo svoju priliku. Nećemo se predati prije bilo koje utakmice. U malim smo problemima jer nam nedostaje puno igrača i da me iskreno pitate kako će momčad izgledati, ne znam, imamo dosta ozlijeđenih. Nadam se da će se neki do sutra zakrpati i pojaviti se u momčadi i da na najbolji mogući način odigramo protiv renomiranog protivnika - poželio je<strong> Igor Vori </strong>uoči trenerskog debija u Ligi prvaka koju je 2013. osvojio s HSV-om, gdje mu je suigrač bio, između ostalih, i Duvnjak.</p><p>- To su sve reprezentativci svojih država, ponajbolji na svijetu počevši od Landina, Duvnjaka, Sagosena, Reinkinda, Zarabeca, Pekelera, stvarno momčad koja je jako dobro posložena. Igra jako brzo i agresivno, neku 3-2-1, 5-1 i 6-0 vrlo dubokih i sigurno ćemo ih probati primiriti da ne ulazimo u neku trku s njima. Nakon Zadra nam je bilo žao i krivo, ali igrači su dobro reagirali i dobro se radilo.</p><p>Zagrebaši se, makar se optimizam mora emitirati, još traže, završnica SEHA lige u Zadru, gdje su uprskali 24-18 protiv Vardara iz 52. minute polufinala, potvrdila je da tu još ima dosta nedefiniranih pitanja i uloga. Jer, Vistorop se nije nametnuo kao prvi srednji vanjski, pa će to sada biti Vlah, Božović dobro krene, pa ostane na klupi iz nekog razloga, Ašanin nije potvrdio broj jedan kraj Jandrića... </p><p>- Taj problem s kojim se nosimo od početka sezone i tražimo sami sebe da igramo od početka do kraja utakmice. Bilo je razdoblja gdje smo loše kretali ili kasnije padali. U Ligi prvaka to se ne dopušta, protivnici kažnjavaju te crne rupe. Bez obzira na našu mladost, moramo biti pametniji od protivnika, ne srljati u nepotrebne greške. O tome razgovaramo, na tome radimo, doći će to.</p><p>Pa onda još u uvertiri za Kiel Zagreb izgubi od Nexea u prijateljskoj utakmici. Ima objektivnih problema, ali... Nisu opravdanje.</p><p>- Hrstića i Šipića sigurno nema, ozlijedili su se i Ćavar i Todor Jandrić, Stojnić ne trenira od Zadra, a jučer nam se na treningu ozlijedio i Obradović, čekamo nalaze je li puklo ili je istegnuće - listao je Vori sve probleme svog kadra u kojem više nema Slovenca <strong>Žige Mlakara, </strong>koji je došao kao ozbiljno pojačanje, ali nije pokazao ništa, pa će se Zagreb okrenuti mladom <strong>Klarici </strong>kao podrška Vuglaču na desnom vanjskom.</p><p>- Razgovarali smo i na početku sezone, a pričam to i cijelo vrijeme da se Zagreb kao klub okreće što većem broju naših mladih igrača, da im pružimo šansu da pokažu i oni, a i mi, da smo među najboljima u Europi. Žigi hvala na svemu, sjajan dečko i profesionalac, ali nije to ono što smo mi očekivali da će biti. Tu se u međuvremenu otvorio prostor s Vuglačem i za Klaricu koji je po nama stvarno budućnost našeg rukometa. On je 2001. godište, ali dobit će priliku. Mi smo tu zajedno s vama da mu pomognemo, ali ne samo njemu, nego i Grahovcu, Srni, Mandiću, Jandriću. To je pravi put kluba, neće se možda sutra vidjeti, ali za šest mjeseci ili godinu dana to će se jako vidjeti i na kraju krajeva budu nositelji i u klubu i reprezentaciji - rekao je Vori kojemu je daleko veća šansa za prvu trenersku pobjedu, nakon Kiela i gostovanja kod Veszprema, u trećem kolu protiv Aalborga. Tu Zagreb ne smije kiksati misli li nešto napraviti ove sezone.</p><p>- Mi kao sportaši imamo ambicija. Naša ambicija je da svaku utakmicu pobijedimo i da iz dana u dan budemo najbolji. To želimo, ali realno... Uvijek je bilo gledanja kao doći će nam ovaj u trećem kolu, onaj u petom, nema toga, mi moramo od prvog kola tražiti pobjedu, bili to Kiel, Veszprem, Barcelona... Treniramo zbog sebe, da budemo iz dana u dan sve bolje. Preko noći ne možeš do rezultata, ali dugoročno s takvom filozofijom svi ćemo napredovati. Normalno da nam je želja proći u drugi krug, dat ćemo svoj maksimum pa ćemo vidjeti za što će biti dovoljno. Uvjeren sam da igrači koji će dobiti šansu to i mogu. I Kiel je od krvi i mesa, ima kvalitetu, sve su to svjetske klase, ali imamo i mi svoje kvalitete. Hajmo mane probati smanjiti na minimum. Nadam se da oni koji će igrati shvatiti da je za njih ovo najlakša utakmica u sezoni. Uz male korekcije i disciplinu možemo odigrati dobro s Kielom.</p><p>Ni Nijemci nisu u idealnom stanju. Bilyka neće biti šest mjeseci, zamjena iz Porta, Portugalac Gomez, još se čeka, ozlijeđena su im sva četiri krila iako je Ekberg skoro pa opet fit, ali kad imaš Duvnjaka, Sagosena, Wienceka, Pekelera, a iza njih Landina, onda bi svatko, pa i Filip Jicha, lakše spavao. Čak i kad si zadnju utakmicu odigrao prije šest mjeseci...</p><p><b>Matej Ašanin </b>od ove je sezone Zagrebov kapetan. Bez velikih utakmica golmana nema ni velikih pobjeda.</p><p>- Bez golmana nema pobjede. Bilo je u pripremnim utakmicama i u Zadru šareno, nismo popratili uvijek ekipu obranama. Na nama trojici je da se dignemo sami, moramo biti tu za ekipu. Nema tu alibija, mi moramo dati više i da ili svi ili jedan skupimo lijep broj obrana. Isključivo radom možemo doći do toga da budemo na razini Lige prvaka i na tome radimo - rekao je Ašo.</p><p>- O Kielu ne treba previše pričati, jedan od najboljih sastava od Europe. Bit će užitak igrati protiv takvog protivnika. Moramo biti ozbiljni i koncentrirani ako želimo parirati. Oni su favoriti, ali nećemo se predati bez obzira na sastav u kojem jesmo. Nama treba jedna velika pobjeda da svi puknemo i krenemo pozitivnim putem. Radimo dobro i jako, znam da će se to isplatiti, u jednom trenutku doći će to na naplatu.</p>