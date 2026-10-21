Kiša bi mogla odgoditi spektakl Baturine protiv Man. Uniteda

Hrvatski reprezentativac Martin Baturina s Comom bi trebao ugostiti slavni Manchester United u utakmici trećeg kola Lige prvaka. Momčad Michaela Carricka u lošoj je formi, a susret zakazan za srijedu navečer mogao bi biti odgođen zbog obilne kiše, piše talkSPORT.

Za regiju Lombardija, gdje se nalazi Como, izdano je narančasto upozorenje koje ukazuje na opasne vremenske uvjete. Kiša je padala tijekom cijelog utorka, a prognoze najavljuju nastavak oborina sve do kraja utakmice. Prema izvještaju Simona Peacha iz Press Associationa, do početka susreta na stadionu Giuseppe Sinigaglia moglo bi pasti do 64 milimetra kiše.

Dodatni problem predstavlja stadion, jer je samo jedna od četiri tribine natkrivena, što znači da će većina navijača biti izravno izložena kiši. Oko početka utakmice moguća je i grmljavina. Unatoč svemu, iz Coma su poručili kako su uvjereni da će travnjak izdržati i da odgoda neće biti potrebna.