Ostalo je malo više od mjesec i pol dana do spektakla koji će na UFC-u 260 prirediti Stipe Miočić i Francis Ngannou. Šef UFC-a Dana White potvrdio je da će se njihova borba održati 27. ožujka, odnosno više od tri godine otkako je Stipe jednoglasnom sudačkom odlukom sredio Kamerunca.

POGLEDAJTE VIDEO:

Međutim, ovo danas neki je drugi Ngannou, puno moćniji, što fizički, što znanjem. I, ako se pita kladionice, on će u borbu ući kao - favorit.

Naime, na tečajnom tržištu Kamerunčeva pobjeda cijeni se s 1,65, a Stipina zasad s 2,25.

A tako je, gotovo identično, bilo i u njihovoj prvoj borbi kada je Stipe, ne jedini put, demantirao mišljenje "bookmakera". Tada ga je naš Stipe izdominirao te mu nanio prvi poraz u karijeri. Bila je to školska izvedba hrvanja u kojoj je Ngannou pokazao puno nedostataka u klinču, a pogotovo u parteru.

- Francis je itekako snažan i opasan momak. Ponovno je u nizu unutar kojeg sve ispred sebe nokautira, ali, na žalost po njega, ponovno se mora boriti protiv mene. To je lošiji dio njegove priče. Svakako je bolji nego što je bio, ali i ja sam. Znam da starim, no isto tako sam i sve mudriji, imam nekoliko novih trikova. Kaže se kako starog psa nije moguće naučiti nove trikove, ali to nije istina. Dosta toga sam naučio otkako smo se posljednji put borili. Na kraju će sve završiti istim ishodom. Izaći ću iz oktogona s pojasom oko pasa, i dalje isti prvak - otkrio je Stipe tijekom gostovanja u Oral Sessions Podcastu pa pojasnio koje je elemente podigao na višu razinu od posljednje borbe s Kameruncem.

- "Brzina i 'tajming'. Prije svega, radio sam na brzini, sve je do nje. Brzina je ono što ubija. Zapravo, na tome smo najviše radili i u posljednjih par kampova, onih za borbu protiv Cormiera.