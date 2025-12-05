Obavijesti

Sport

Komentari 0
TKO OSVAJA SP?

Kladionice ne vjeruju previše 'vatrenima'. SAD i Urugvaj imaju veće šanse za osvajanje

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Kladionice ne vjeruju previše 'vatrenima'. SAD i Urugvaj imaju veće šanse za osvajanje
KATAR 2022 - Hrvatska pobjedila Maroko i osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Najveći favorit za osvajanje SP-a je europski prvak Španjolska na koju je koeficijent 5.50, dok je na branitelja naslova Argentinu koeficijent 9

Ples kuglica nije nam bio naklonjen. Hrvatska je dobila poprilično nezgodnu grupu na Svjetskom prvenstvu, no kada si osvajač srebra i bronce s posljednja dva Mundijala, ti si taj koji si lovina i kojeg se drugi trebaju igrati. Vatreni su pokazali da imaju iskustvo i znanje igrati utakmice koje nose najveći pritisak, a ne sumnjamo kako će tako biti i sljedeće godine u SAD-u, Meksiku i Kanadi. 

Pokretanje videa...

Hrvatska ušla u 'skupinu smrti': Zahtjevan ždrijeb za 'vatrene', Gana pokvarila planove Dalića! 01:20
Hrvatska ušla u 'skupinu smrti': Zahtjevan ždrijeb za 'vatrene', Gana pokvarila planove Dalića! | Video: 24sata/reuters

Naša reprezentacija će prvenstvo otvoriti 17. lipnja protiv Engleske, šest dana kasnije čeka nas Panama, a onda 27. lipnja neugodna Gana koja je bila smještena u posljednjoj jakosnoj skupini, svi su je htjeli izbjeći, a nažalost, dopala je nas. Točna satnica i mjesta gdje će se igrati utakmice bit će poznata tijekom subote.

Kladionice su odmah nakon ždrijeba objavile tko ima najveće šanse za naslov svjetskog prvaka, a nas najviše zanima na kojem mjestu je Hrvatska. I opet se dogodilo ono na što smo već naviknuli kada su u pitanju naši nogometaši, kladionice su nas opet poprilično podcijenile, kao što je to bilo i u Rusiji, a pogotovo u Katru. Da još ništa nisu naučili...

Fotoreporter Pixsella Igor Kralj dobitnik je priznanja za fotografiju Hrvatskog zbora sportskih novinara
Fotoreporter Pixsella Igor Kralj dobitnik je priznanja za fotografiju Hrvatskog zbora sportskih novinara | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Koeficijent da će Hrvatska, polufinalist s poljednja dva Mundijala, osvojiti naslov je čak 101! Vjerovali ili ne, kladionice su veće šanse dale Maroku (81), Ekvadoru (81), SAD-u (81), Meksiku (67) i Urugvaju (67). No, neka njih samo, znate kako je to kada prorade hrvatski prkos i inat...

Najveći favorit za osvajanje SP-a je europski prvak Španjolska na koju je koeficijent 5.50, Engleska je na drugom mjestu sa 6.50, a Francuska, Brazil i branitelj naslova Argentina su na trećem mjestu s koeficijentom 9. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Dalićeva oaza: Kako je izbornik stvorio dom s arapskim potpisom i osvojio srca Pažana
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Dalićeva oaza: Kako je izbornik stvorio dom s arapskim potpisom i osvojio srca Pažana

Zlatko Dalić, najtrofejniji hrvatski izbornik, u Novalji uživa kao običan susjed. Njegova vila oaza s pogledom na more simbol je povezanosti s otokom. Mještani ga obožavaju
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Uf! Hrvatska izvukla Englesku, Ganu i Panamu u skupini SP-a
TEŠKA SKUPINA

Uf! Hrvatska izvukla Englesku, Ganu i Panamu u skupini SP-a

Iz prvog pota je Hrvatska izvukla Engleze, imali smo sreće s reprezentacijom iz trećeg pota (Panama), ali zato nije imala sa četvrtim potom (Gana). S Engleskom igramo 17. lipnja, s Panamom 23.06., a s Ganom 27. lipnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025