Kladionice podcijenile Miočića? Teški je autsajder protiv Jonesa

Nakon usmenog dogovora UFC je i na službenim stranicama potvrdio kako će teškašku titulu koju drži Jon Jones (25, 27-1-1) napasti Stipe Miočić (40, 20-4), a američko-hrvatski borac je u tom meču autsajder.

Po mnogima ponajbolji teškaš u povijesti najjače svjetske MMA organizacije ući će u kavez s, po mnogima, najboljim borcem svih vremena i zasigurno najboljim poluteškašem u povijesti. Vratit će se Stipe nakon dvije i pol godine - tad je izgubio naslov od Francisa Ngannoua (36, 17-3).

- Neću mu dopustiti da on diktira što će se raditi. Ja ću diktirati što želim i raditi što želim jer u trenutku kad mu dopustim da me u tome zaustavi, izgubio sam meč. Šanse da pobijedim veće su nego one da izgubim ako ću raditi što želim - rekao je Miočić.

Koeficijent na pobjedu Jonesa je samo 1,25, dok je na pobjedu Miočića velikih 4 iako je prije koji mjesec bio između 2,70 i 3,85.

- Izaći ću iz kaveza s pojasom oko struka, to nije upitno. Pobijedit ću ga u svim aspektima borbe, a definitivno idem na završnicu. Ništa nisam promijenio, radim sve što trebam, radim u vatrogasnoj postaji. Nije da svaki dan spariram ili sam na fokuserima, tu je kondicija i dizanje utega uz dane odmora - objasnio je Stipe.

Podsjetimo, meč je na rasporedu 11. studenog u Madison Square Gardenu u New Yorku.