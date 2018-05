Klasični Gattuso: Faul s leđa na oproštajnoj utakmici Pirla...

Talijanski velikan Andrea Pirlo u ponedjeljak je odigrao svoju posljednju utakmicu u bogatoj nogometnoj karijeri i službeno otišao u igračku mirovinu.

Za tu priliku pozvao je pregršt zvijezda, svojih suigrača i prijatelja koji su sudjelovali u spektaklu na San Siru.

Neizbježna je bila pojava Gennara Gattusa, Milanovog trenera i najveće šaljivdžije među okupljenim facama. Rino je ušao u drugom poluvremenu i nakon samo 90 sekundi da pokaže raskoš svoje... Grubosti.

Only Gattuso makes a tackle like this in a friendly!😂 pic.twitter.com/N6IM1dOxFm