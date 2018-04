Klasični Ibra: Lijep gol, ali neka Ronaldo to proba sa 40 metara

I dok se svijet divi Cristianu Ronaldu i njegovu čudesnom golu škaricama, Zlatan Ibrahimović na drugom kraju svijeta Ronaldovu golčinu komentirao je na svoj način.

- Bio je to lijep gol, no trebao bi to isto pokušati s 40 metara - rekao je Ibrahimović aludirajući na svoj gol škaricama Engleskoj u dresu Švedske.

Ibrahimovic on Ronaldo’s goal: “It was a nice goal, but he should try it from 40 meters.”