Klasnić potvrdio: 'Očekujem brzi kraj trakavice, kroz par mjeseci'

<p>U njemačkom Bildu su se nedavno pojavili napisi kako je bivši hrvatski nogometaš<strong> Ivan Klasnić</strong> dobio četiri milijuna eura.</p><p>Sam nogometaš te je navode ubrzo demantirao za<a href="https://www.24sata.hr/sport/ivan-klasnic-ce-dobiti-4-milijuna-eura-zbog-lijecnickih-pogresaka-727485" target="_blank"> 24sata</a> te rekao kako to svakako nije istina, ali da ne može komentirati slučaj koji još traje. </p><p>Podsjećamo, do svega je došlo zbog pogreške klupskog liječnika Werdera Götza Dimanskog (61) kojeg je Klasnić tužio te nakon dugih 12 godina čekanja dočekao presudu. Sudski se proces vodio i protiv internistice Manju Guhe i internista Hermanna Holzhütera koji je u tijeku procesa preminuo. Naime, smatra se da je prekasno dijagnosticirana Ivanova bolest bubrega te pogrešno tretirana zbog čega je Ivan prošao tri transplantacije.</p><p>Ipak, Klasnić je za <a href="https://www.jutarnji.hr/life/zivotne-price/zivotna-ispovijest-ivana-klasnica-znao-sam-da-cu-doci-na-svoje-jer-ne-moze-biti-drugacije-15031473" target="_blank">Jutarnji</a> otkrio kako bi ubrzo trebalo doći do nagodbe, a samim time to bi bio i kraj sudske trakavice koju iščekuje godinama. Rekao je da bi sve trebalo završiti krajem ove ili početkom nove godine te nadodao da nikad nije razmišljao o predaji. </p><p> </p><p>- Nisam se živcirao i ne živciram se ni danas. Znao sam da ću doći na svoje, jer ne može biti drugačije. Iako još, ponavljam, nije gotovo - rekao je Klasnić za <a href="https://www.jutarnji.hr/life/zivotne-price/zivotna-ispovijest-ivana-klasnica-znao-sam-da-cu-doci-na-svoje-jer-ne-moze-biti-drugacije-15031473" target="_blank">Jutarnji</a>.</p><p>Iz osiguranja optužene strane bi Klasniću trebalo biti isplaćeno četiri milijuna eura iako su njegovi odvjetnici tražili iznos veći od deset milijuna, dok su u rujnu bili blizu nagodbe na milijun eura manji iznos.</p><p> </p>