Valdas Dambrauskas startao je pobjedom na klupi Hajduka, no domaći ogled s Hrvatskim dragovoljcem bio je lagan zadatak, po svemu puno lakši od onoga što novog trenera čeka do kraja polusezone, od nedjeljnog ogleda s Rijekom na Rujevici do Osijeka na Poljudu. Između ta dva derbija Hajduk će u goste Dinamu, čekaju ih i dva ogleda s Lokomotivom, Istra....

Bili ste u delegaciji Hajduka s igračima koji su upalili svijeće za grad heroj Vukovar?

- Znam što Vukovar znači hrvatskim ljudima, kad dođeš raditi u neku zemlju, dužnost ti je da znaš povijest i kulturu te zemlje i da to poštuješ. Čitam dosta, znam što se dogodilo u Hrvatskoj, volio bih da se to više nikad i nigdje ne ponovi. Posjetio sam Vukovar, prošao sam groblje u otprilike ovo isto vrijeme prošle godine, poštujem osjećaje ljudi prema prošlosti.

Hoćete li mijenjati momčad za Rijeku?

- Dva igrača ne treniraju s nama. Vuković je jedan od njih, neće biti na dispoziciji sutra. Krovinovića smo očekivali i prije, ali ne ide sve prema planu, nije posve spreman. Putovat će više kao potpora momčadi nego da bi igrao, nadamo se da će uskoro biti posve fit. Nije u pitanju samo ozljeda, nego i mjesec dana pauze koja je ostavila traga. Napravit ćemo još kratki test spremnosti ali ja ga ne vidim u konkurenciji za Rijeku.

Kakvu Rijeku očekujete, hoće li to biti sudar dvije napadačke momčadi?

- U principu Rijeka nije napadačka, oni su jako dobro balansirana momčad. Imaju najviše bodova, najviše postignutih golova, lideri su na ljestvici i ne gledam dalje od toga. Znam kako želim da mi momčad u nedjelju igra, imamo dobru atmosferu, sve informacije, i mislim da možemo odigrati jako dobru utakmicu u Rijeci.

Nedostajalo vam je par igrača koji su bili u reprezentaciji. Jeste komunicirali s njima tijekom pauze?

- Radimo najbolje što možemo, imamo sjajnu grupu karakternih i inteligentnih igrača. Nismo komunicirali s igračima u reprezentacijama, nema potrebe gomilati informacije. Oni koji su bili u Splitu imali su težak raspored, svako drugi dan imali su po dva treninga, duge video analize, možda i preduge, ali tako je kad je tu novi trener, ne boriš se s suparnicima, nego s vremenom. Želiš im prenijeti što više informacija. Reprezentativcima smo sve ponovili kad su se vratili.

Je li manjak golova problem realizacija ili je u pitanju igra?

- Komplicirano je to objasniti. Kalkulacija očekivanih golova i bodova je jedno, ali mi gledamo dublje, igramo ispod mogućnosti, stvaramo najviše očekivanih prilika za razliku od recimo Rijeke koja je tu daleko bolja. Oni najviše zabijaju van kaznenog prostora recimo, čak devet golova. Znamo što moramo napraviti, ali kad ideš u utakmicu, kad sudac označi početak, sve je na igračima. Ako i igramo previše napadački, mislim da tako trebamo igrati i dalje, ali moramo uspostaviti balans, spriječiti njihove daleke šuteve, kontra napade... U nekim dijelovima igre smo jako dobri, u nekih fazama najbolji u ligi, i želimo tu snagu i vrijeme produžiti, već od nedjelje.

Hajduk još uvijek čeka pobjedu u derbiju, može li se promijeniti u nedjelju?

- Nikad nije kasno za promjene, ne idemo gore da bi otišli i igrali. Idemo s ambicijama, to želimo od igrača, da idemo gore s ambicijama, da budemo neustrašivi da idemo hrabro po pobjedu. Ako želimo nešto, ako želimo rasti da u budućnosti igramo kao velika momčad, ovo je pravo vrijeme za start. Ovo je za trenera najbolja utakmica, ne treba motivirati igrače, ne treba ih upozoravati da protivnika ne podcijene, svatko mora za sebe izaći i igrati ambiciozno i na pobjedu.

Koja je najveća snaga Rijeke koja ih je dovela na prvo mjesto?

- Znamo što je trener Tomić napravio s Lokomotivom, momčad je dobro vođena, balansirana, organizirana, kad izgube loptu brzo se vraćaju i brane svoj gol, ne samo kvalitetom, nego brojnošću. Dobro su trenirani u tranziciji, kad napadaju, kvalitetu igrača, trener izvlači maksimum iz njih, igraju točno onako kako on želi. Imaju neka oružja poput šuteva iz daljine, opasni su u kaznenom prostoru, ali imaju i neke stvari koje su im slabosti i koje mi moramo našom snagom iskoristiti.

Mjesec dana je do pauze, koliko je to važno za nastavak?

- Svaka utakmica je važna, ne vjerujem da će rezultat doći samo govoreći da ćemo nešto napraviti, nego to treba i utrenirati i odigrati. Kad sve napravimo kako treba, doći će i rezultat. Svaki trening, svaka analizu, svaki odmor... sve je važno, moramo svakom detalju pristupiti maksimalno ozbiljni.

Na koga osim Drmića treba obratiti pozornost?

- Slažem se da je Drmić top napadač, koji može naštetiti svakoj momčadi. Ali nema igrača na svijetu koji to može napraviti sam, igra momčad, tu su Murić, Abas, Ampem... koji se nadopunjuju jako dobro. Mi moramo odgovoriti na cijelu momčad, kako pokazati da mi imamo ambicije igrati i da oni misle o nama više nego što bi željeli. Moraju oni misliti kako zaustaviti Hajduk, a ne mi kako zaustaviti njih.

Hoće li mladi Biuk, Ljubičić i Ćalušić početi?

- Ne želim o početnoj momčadi, ali mogu reći da su sve to igrači koji mi pokazuju na treninzima dobar pristup, da su gladni, da žele... Malo je opasno kad dajemo previše kredita mladim igračima, ali oni su spremni za to, spremni su započeti utakmicu ili ući s klupe. Imamo dosta talenta, i drago mi je da žele igrati velike utakmice, ali Jadranski derbi je ipak malo poseban. Svi koji uđu u autobus ne treba ih posebno motivirati, svi bi dali sve da zaigraju.

Hajduk će nakon jutrošnjeg treninga krenuti prema Kvarneru, gdje će sutra odraditi i posljednji trening. Igrači će biti smješteni u Crikvenici. Jadranski derbi igra se u nedjelju u 17:30 sati.