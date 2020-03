Klopp brani Lovrena: I drugi bi se mučili u tim situacijama...

Van Dijk je klasa, među pet najboljih stopera na svijetu i bilo je teško napraviti bilo što kraj njega. Visok je, brz i jak te sam morao odabrati slabijeg od dvojice stopera, a to je Lovren, rekao je nakon pobjede protiv Liverpoola napadač i kapetan Watforda, Troy Deeney.

Watford je u subotu nanio Liverpoolu prvi poraz nakon čak 44 utakmice. Sarr (dva gola) i Deeney (gol i asistencija) su briljirali, napadač Watforda označio je Lovrena kao najslabiju kariju, ali zato je u njegovu obranu stao Jürgen Klopp.

Foto: DAVID KLEIN

Hrvatski reprezentativac je zaigrao u prvoj postavi u Premier ligi prvi put nakon 7. prosinca 2019. godine i ozljede protiv Bournemoutha. Bio je ozlijeđen, trebalo mu je neko vrijeme da se oporavi, a sada je u subotu napokon dobio priliku od prve minute. No, nije baš slavno odradio svoju ulogu.

Foto: ANDREW COULDRIDGE

- Nije pošteno, ali svijet je takav. Ljudima koji krive Dejana Lovrena za naš poraz ne mogu pomoći. Puno puta u životu razgovaram s ljudima koji znaju manje od mene o nogometu. I to je u redu, ja sam dobro plaćeni premierligaški trener i trebao bih znati više od većine. Ali ne želim raspravljati na toj razini. Da, bio je veliki izazov za Dejana igrati protiv Troya Deeneyja i mnogi drugi stoperi bi se mučili u tim specifičnim situacijama. Gomez je ranije imao problema u sličnim situacijama i vjerojatno se svi u njima nađu - rekao je Jurgen Klopp nakon poraza.

Istina, Liverpool je i dalje toliko daleko od Manchester Cityja da nema razloga za brigu i pitanje je kako bi reagirao njemački trener da je situacija drugačija, ali svejedno, pokazao je manire koje bi trebali slijediti svi treneri, a to je stati u zaštitu svojih igrača.

- Lovren i Matip odigrali su za nas na tim pozicijama senzacionalne utakmice, ali kao i u životu, moraš biti zdrav, a kada si zdrav onda moraš uhvatiti ritam. To je najteža stvar u profesionalnom nogometu. Kada si izvan ritma ti treniraš, ali to nije to. Dejan je izvrstan stoper - poručio je njemački trener.

Foto: DAVID KLEIN

Hrvatski reprezentativac je na ljeto bio na korak od odlaska. Klopp ga je praktički prekrižio, Roma ga je htjela, ali nisu se dogovorili oko financija. Dejan je na kraju ostao i uskočio u prvu postavu kada je bilo najpotrebnije. Odigrao je nekoliko utakmica na zaista briljantnoj razini, Klopp ga je hvalio na sva zvona, a onda se dogodila ta ozljeda u najgorem mogućem trenutku. Pauzirao je dva mjeseca.

Potpuno se oporavio tek krajem siječnja, prvu utakmicu odradio je protiv Shrewsburyja u FA Kupu, ostale susrete sjedio je na klupi ili uopće nije bio u sastavu, a onda je protiv Watforda počeo od prve minute, ali nije se baš proslavio. No nadamo se da će se Dejan brzo vratiti u staru formu jer Euro se bliži, a on i Vida opet će biti vođe našeg zadnjeg reda.