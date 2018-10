Klopp: Imao sam ja pametnijeg posla nego da gledam Zvezdu...

Prošlo je više od 27 godina od tog trenutka, od onog finala Kupa prvaka na stadionu San Nicola u Bariju, od penala koji su promijenili povijest beogradske Crvene zvezde. Nikad više, naravno, "crveno-beli" nisu napravili ništa ni približno toliko veliko, taj 29. svibanj 1991. gotovo sigurno će zauvijek ostati najveći i najvažniji u povijesti kluba.

Međutim, za Jürgena Kloppa bio je to jedan običan dan u životu 24-godišnjeg Nijemca. Pa je 27 godina poslije u svom stilu odgovorio na pitanje sjeća li se te momčadi Crvene zvezde, sutrašnjeg protivnika njegova Liverpoola u skupini C Lige prvaka.

- Kad je to bilo, 1990? - raspitivao se u uvodu u svoj odgovor Klopp.

Već iduće sekunde stigla je i potvrda pogrešne informacije, jer Zvezda je prvak Europe postala godinu poslije, pa je Klopp nastavio.

- Tad sam imao 23 godine. I imao sam pametnijeg posla od gledanja finala Lige prvaka - izgovorio je Nijemac pa prasnuo u osmijeh, zajedno s ostatkom društva na konferenciji za novinare.

- Ma jesam, gledao sam neke utakmice, bila je to izvanredna momčad. Baš dobra momčad - dodao je kad je smijeh utihnuo.

