Anfield gori! Liverpool probio Atletico, Wijnaldum zabio...

NAJAVA

U Liverpoolu će ipak navijači imati priliku uživati u spektaklu između 'redsa' i Atletico Madrida. Kada su izvukli Španjolce, Jurgen Klopp uhvatio se za glavu jer je i sam svjestan da je riječ o nagaznoj mini. Ratnička momčad Diega Simeonea može napakostiti bilo kome, a to su pokazali protiv europskog prvaka nakon što su ih dobili 1-0 na Wandi Metropolitano.

Atletico možda nije na vrhuncu ove sezone. Imaju previše kikseva u La Ligi, tek su na šestom mjestu, ali protiv njih jednostavno ne želite igrati.

U prvom susretu su nadigrali Liverpool u prvom poluvremenu, a u drugom dijelu je to bilo samo odrađivanje utakmice. Služili su se i malo prljavijim startovima, ali bože moj, cilj opravdava sredstvo.

No na Anfieldu nas očekuje bitno drugačija utakmica. Ne znači to da će Atletico napadati, nego da će se braniti još žustrije nego u prvom susretu. Liverpool nije briljirao u napadačkom segmentu, ali večeras od njih možemo očekivati rapsodiju nogometa. Njihov klasični presing i pritisak prema naprijed uz nevjerojatnu energiju s Kopa. E to je nešto s čime se i Manchester City ne može nositi. Vrsaljko je u prošlom susretu strpao Manea u džep, a Firmino i Salah bili su neprimjetni. Ako zaustavite njih trojicu, vi ste pobjednik. Ali ajde, probajte ih zaustaviti.

Premier liga je pred vratima, a cilj je obraniti i naslov u Ligi prvaka. Prošle godine su bili lovci, a ove su lovina. A takva situacija je ipak puno teža. Prva prepreka im je neustrašivi Atletico.

Diego Simeone neće računati na Povedu, a Šime Vrsaljko bi mogao zaigrati od prve minute. S druge strane, Klopp je ostao bez prvog golmana Alissona, a nema niti Shaqirija, Clynea...