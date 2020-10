Me\u0111utim, ve\u010deras je aktualni engleski prvak nastupio u najja\u010dem sastavu. Doma\u0107in je poveo ve\u0107 u 4. minuti golom Ollieja Watkinsa, a isti je igra\u010d u 22. minuti zabio za 2-0. Deset minuta kasnije smanjio je Mohamed Salah, no Villa je do kraja poluvremena zabila jo\u0161 dva gola. John McGinn je u 35. zabio za 3-1, a Watkins je poluvrijeme \u017eivota zaklju\u010dio tre\u0107im golom u 39. minuti.

<p><strong>Aston Villa - Liverpool 7-2.</strong> Da, dobro ste pročitali. Momčad iz Birminghama prvaku je Engleske u nedjelju na Villa Parku zabila koliko nitko nikad nije otkad je Premiershipa!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ovako je Liverpool slavio titulu</strong></p><p><strong>Ollie Watkins</strong> zabio je hat-trick, <strong>Jack Grealish</strong> dva, <strong>Ross Barkley</strong> i <strong>John McGinn</strong> jedan za momčad hrvatskog golmana Lovre Kalinića, koji nije bio u zapisniku pobjedničke momčadi. Dva gola <strong>Mohameda Salaha</strong> za "redse" tek su počasna.</p><p>Zadnji je put Liverpool sedam golova primio davne 1963., prije 57 godina, u utakmici protiv <strong>Tottenhama</strong> (također 7-2).</p><p>Prvi put u povijesti ManU i Liverpool su u istom danu primili po najmanje šest golova. Srećom po "redse", nisu upisali i najteži poraz u povijesti kluba, to je i dalje 1-9 protiv Birmingham Cityja iz prosinca 1954.</p><p>Zanimljivo, bila je to druga pobjeda Ville u zadnja tri međusobna susreta nakon trijumfa 5-0 u Liga kupu u prosincu 2019. Međutim, Liverpool je tada igrao s mladom momčad u kojoj niti jedan igrač nije bio stariji od 22 godine jer su "seniori" bili na drugom kontinentu na klupskom svjetskom prvenstvu.</p><p>Međutim, večeras je aktualni engleski prvak nastupio u najjačem sastavu. Domaćin je poveo već u 4. minuti golom Ollieja Watkinsa, a isti je igrač u 22. minuti zabio za 2-0. Deset minuta kasnije smanjio je Mohamed Salah, no Villa je do kraja poluvremena zabila još dva gola. John McGinn je u 35. zabio za 3-1, a Watkins je poluvrijeme života zaključio trećim golom u 39. minuti.</p><p>Fantastičnu predstavu Aston Villa je u 55. minuti okrunila i petim golom, a strijelac je bio Ross Barkley. Salah je u 60. smanjio na 2-5, da bi Jack Grealish golovima u 66. i 75. povisio na nestvarnih 7-2. Watkins je u 85. minuti mogao zabiti i svoj četvrti pogodak na utakmici, no pogodio je prečku.</p>