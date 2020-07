Klopp očitao bukvicu Lampardu: 'Ima vremena još za naučiti...'

Ma odj..i i ti, jesi me čuo?! Osvojili ste jednu titulu i odmah tu nešto glumite, a? Odj...te, svi kolektivno odj...te, psovao je Lampard Kloppu i njegovoj klupi, a Nijemac mu je poslao poruku nakon utakmice...

<p>Liverpool je u pretposljednjem kolu Premiershipa u srijedu na Anfieldu proslavio naslov osvojen nakon 30 godina i 'usput' pobijedio Chelsea 5-3.</p><p>Navijači su oko stadiona i na ulicama slavili kao da korona virusa nikad nije ni bilo, a u prvom planu nisu bili ni nogomet, ni slavlje nego - uvrede koje je u salvama na račun Liverpoola i u facu <strong>Jürgena Kloppa (53</strong> lansirao <strong>Frank Lampard (42)</strong>.</p><p>Sve se dogodilo još u prvom poluvremenu. Sudac <strong>Mariner</strong> je dosudio jedan prekršaj našeg <strong>Matea Kovačića</strong> na <b>Sadio Maneu</b>. Lampard se pobunio sucu, 'Kako je to faul? Veze nema s faulom'.</p><p>Kad je <strong>A</strong><strong>lexander-Arnold</strong> iz tog slobodnjaka zabio za 2-0 Lampard je nastavio prigovarati na Marinerovu odluku. Onda mu je nešto mu dobacio Kloppov pomoćnik <strong>Pep Lijnders</strong>, a Lampard je odgovorio sa:</p><p>- Ajde ti šuti i sjedni.</p><p>U sve se uključio i Klopp koji je htio smiriti Lamparda, ali sve je dodatno eskaliralo.</p><p>- Ma odj..i i ti, jesi me čuo?! Osvojili ste jednu titulu i odmah tu nešto glumite, a? Odj...te, svi kolektivno odj...te! - urlao je Lampard i još usput opominjao četvrtog suca kako bi 'Kloppa i njegovu klupu trebao naučiti respektu prema protivniku i zapovjediti im da sjednu'.</p><p>Klopp se nakon utakmice rukovao s njim, ali s izrazom lica je dao do znanja što misli o Lampardovom ponašanju. Umjesto da uzvrati istom mjerom, gospodin Jürgen je spustio loptu na zemlju, nije se htio spustiti na Lampardovu razinu i očitao je bukvicu mladom kolegi koji je pretjerao.</p><p>- Nismo arogantni kako on to smatra. Poštujem to što je Lampard kompetitivan, što je natjecateljskog duha, ali za mene je priča o utakmici gotova čim sudac označi kraj. To je ono što on mora naučiti. Nije se držao toga, ali mlad je trener, ima puno vremena pred sobom. Sve prestaje nakon zadnjeg sučevog zvižduka.</p>