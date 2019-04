Klöpp rekao da Camp Nou nije hram nogomet, Barca odbrusila

Camp Nou je samo stadion. Vrlo velik stadion, ali nije hram nogometa, ispalio je trener Liverpoola Jurgen Klöpp za DAZN uoči utakmice protiv Barcelone i naljutio pristaše tog kluba.

Katalonci i Redsi u srijedu igraju prvu utakmicu polufinala lige prvaka na Camp Nou, a na pitanje novinara je li to hram nogometa, Klopp je odgovorio negativno. Kada je shvatio da je ipak malo pretjerao, pribrao se i pomirljivim tonom rekao:

- Ali, jasno da ne možete biti favorit kad igrate protiv Barcelone na njenom stadionu. Vidjeli smo mnoge velike momčadi koje su imale problema na tom terenu. Iako, naravno da se nadamo da ćemo mi igrati dobro - rekao je šef Liverpoola.

Dakako, nismo morali dugo čekati na odgovor Barcelone koja je odbrusila Kloppu i jasno naznačila što je za njih hram nogometa. Objavili su na Twitteru video Camp Noua i napisali:

- Ovo je Camp Nou. Naš dom. Naš hram. Naša utvrda.

This is Camp Nou🔥

Our home. Our temple. Our fortress.⚔🛡

⚽#BarçaLFC

🔵🔴#WeColorFootball pic.twitter.com/UnmX7GSK80