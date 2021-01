Na samom početku sezone Liverpool nije mogao biti u idealnijoj poziciji. U Premier ligi je nastavio sa sjajnim igrama iz prošle sezone i odmah zauzeo prvo mjesto ispred Leicestera, dok su Manchester United i Manchester City bilo daleko iza njih. No nešto se dogodilo u momčadi Jürgena Kloppa.

Istina, Liverpool kroz cijelu sezonu ima probleme s izostancima igrača, ali ni to ne može biti razlog za post od pet utakmica bez pobjeda. Redsi su sinoć u 18. kolu Premier lige izgubili od Burnleya 1-0 i tako nastavili svoj strmoglavi pad prema dolje. Zaostaju za Unitedom šest bodova, a u posljednjih pet kola remizirali su s WBA-om, Newcastleom i Manchester Unitedom te izgubili od Southamptona i Burnleya.

Svi ti silni kiksevi kao da su nakupili frustraciju i ljutnju u Jurgenu Kloppu koji je na jučerašnjoj utakmici u jednom trenutku krenuo loviti trenera Burnleya.

Na kraju prvog dijela je Sean Dyche nešto rekao Kloppu na putu prema tunelu, a Nijemac je na to poludio. Jurio je za njim i derao se na njega. Dyche mu nije ostao dužan, odgovorio je njemačkom treneru pa otišao u svlačionicu.

- Ako on o tome neće govoriti, neću ni ja. Ja to nisam započeo, ali nije ništa. Sve je u redu - komentirao je Klopp za Sky Sports incident.

Pa se okrenuo utakmici.

- Izgubili smo utakmicu koju je bilo nemoguće izgubiti, ali to se dogodilo. To je moja krivica. Moj je zadatak unijeti potrebno samopouzdanje u dečke i to se nije dogodilo. Imali smo puno prilika zabiti, no donosili smo loše odluke u zadnjim trenucima.

Uvijek sam ja kriv. Kad pojasnim igračima koje kretnje trebaju raditi da naude protivniku, onda moram još bolje pojasniti. Želja nije problem kod igrača - rekao je Klopp.

Liverpool je totalno dominirao protiv 16. momčadi prvenstva i imao čak 27 udaraca na gol, ali neprecizni su bili napadači, Klopp je gestikulirao, skakao uz aut liniju, ali nije uspio pokrenuti svoje igrače. Burnley se s druge strane u potpunosti posvetio obrani, ali uspio i zabiti u 83. minuti. Odjurili su u kontru, Allison je srušio jednog igrača Burnleya, a sudac je pokazao na bijelu točku. Precizan je bio Barnes za 1-0 i veliku pobjedu. Zanimljivo, ovo je 'Redsima' bio prvi poraz na Anfieldu nakon čak 68 utakmica.

Konkurencija je iskoristila veliki pad Liverpoola koji je sada pao na četvrtu poziciju uz bod više od Tottenhama, te četiri boda manje od Leicestera i Manchester Uniteda. Situacija nije nikako dobra, sredina je sezone, a Redsi kiksaju. Može li Klopp probuditi svoju momčad?