Kloppa su pitali je li odustao od utrke za naslov: Da, naravno

Jurgen Klopp sedam je godina bio u Dortmundu, a ta sedma je bila loša. Ovo mu je sedma godina u Liverpoolu i očito je da ima povijest šest dobrih godina i onda mu se dogode problemi, rekao je za Football Insider bivši engleski nogometaš Gabriel Agbonlahor (35).

Nakon osam kola 'redsi' imaju deset bodova i samo dvije pobjede što nitko nije očekivao na početku sezone kad ih se svrstavalo u favorite za osvajanje naslova. No, na vrhu su sad Arsenal i Manchester City, dok je Liverpool ravno na sredini tablice. A bivši nogometaš Aston Ville doveo je u pitanje i mogućnost završetka među četiri najbolje momčadi.

Foto: David Klein/REUTERS

- Utrka za titulu već im je sad daleko. A to je zbog nekih Kloppovih odluka. Protiv Brightona početi s Fabiom Carvalhom, da, on je veliki talent, ali počinješ s najboljim igračima koje imaš. Nije me briga jesu li imali dug let zbog reprezentativnih obaveza. Pa ne putuju Ryanairom nego u najboljim avionima, imaju svoje krevete. To ne želim ni čuti, da Nunez i Diaz nisu započeli zbog letova, to su besmislice.

Prema Agbonlahorovom mišljenju je Klopp i podcijenio neke protivnike u ligi, a kaže i kako atmosfera na Anfieldu više nije ono što je nekad bila. Liverpoolu definitivno ne ide najbolje, ali ne zabrinjava to Kloppa koji je dobio pitanje jesu li 'redsi' ispali iz utrke za naslov. Novinarka nije ni stigla dovršiti pitanje, a njemački se stručnjak nasmijao. Dovršila je pitanjem jesu li otpisali utrku za naslov.

- Da, naravno. Nije zanimljivo. Jedino ako se dogodi neko čudo u sljedećih nekoliko mjeseci pa svi počnu gubiti, a mi pobjeđivati. To je prva stvar. Možemo razgovarati o tome, ali stvarno nije naš probleme. Moramo pronaći način da imamo kontinuitet dobrih igara, a to se još nije dogodilo - objasnio je trener Liverpoola.

'Redse' sad prvo čeka utakmica protiv Rangersa u Ligi prvaka u srijedu, a onda u nedjelju na domaćem terenu dočekuju Manchester City.

