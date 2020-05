'Klub nas je povrijedio, htio je uzeti nam zarađeno prije krize'

Sportska javnost Hrvatske prilično je osudila potez dinamovaca nakon što su pogođeni pandemijom korona virusa odbili smanjiti svoja primanja i pristati na reducirane postojeće ugovore.

Puno se polemiziralo kako su "tako i tako svi od reda bogataši" i da "neće nešto posebno osjetiti rezanje primanja."

No, kako epidemija jenjava i mjere popuštaju, kako se sve više planira nastavak prvenstva, kako se Dinamova struka razišla s trenerom Nenadom Bjelicom i u nastavak sezone kreće s Igorom Jovićevićem na čelu, kapetan 'modrih' Arijan Ademi u opsežnom intervjuu za Sportske novosti progovorio je o razlozima odbijanja, koje je ljudima proteklih dana dalo temu za pričati.

Rekli smo "ne" modelu, a ne smanjenju plaća

Najviše prašine podiglo je odbijanje smanjenja plaće i trenutnih ugovora. Ademi je pojasnio o čemu se radi.

- Najveći problem bio je način na koji je to svlačionici predstavljeno i ishitreno objavljeno prema javnosti bez pregovora. Nismo dobili vrijeme da se dogovorimo. Bilo je sporno što su mjere trebale trajati godinu dana, jer u tom trenutku nismo znali što će biti za tjedan ili mjesec. No, ono što je bio najveći problem za igrače je ta isplata ugovorne rate koja je trebala biti isplaćena prije izbijanja krize. Svaki od nas ima različite ugovore i smatram kako je trebalo više vremena za realizaciju i dogovor. Klub je odlučio da će skratiti mjere na šest mjeseci pod istim uvjetima i tražio odgovor: da ili ne! To je bilo malo prenaglo za igrače i izazvalo je pomutnju i nemir. Nismo rekli “ne” mjerama štednje, nego “ne” takvom modelu - rekao je kapetan Dinama za SN pa dodatno pojasnio što se točno događalo na Maksimiru proteklih tjedana:

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Nismo mi bili samo povrijeđeni, nego zbunjeni, jer smo čuli da klub dobro stoji, a povrijeđeni smo bili ishitrenom objavom odluke u javnosti. Razočaran sam izostankom zajedništva. Trebali smo biti nikad bliže u svemu ovome, a ne baciti nas javnosti na volej. Trebali smo pomagati onima koji nemaju, a ove stvari rješavati unutar četiri zida kuće kao obitelj. A ne da naš problem čita cijelo naselje, u našem slučaju cijela Hrvatska.

Ademi, Petko i Livi ugasili požar

Ademi je zajedno s Petkovićem i Livakovićem s ljudima iz kluba sjeo za isti stol. Na koncu je došlo do dogovora.

- Strpljivo smo čekali priliku za dogovore koju smo dobili četiri dana nakon objave odluke kluba. Došli smo u klub Petković, Livaković i ja te sjeli s ljudima iz kluba za isti stol. Tu su počeli pravi pregovori, a sve se to moglo odmah i na početku bez ove predstave. Tome u prilog ide i činjenica da smo se dogovorili za nekoliko dana što potvrđuje da smo bili spremni za mjere štednje.

Popustili su i igrači i klub. Sve se moglo riješiti bez igrokaza za javnost.

- Nije to bilo popuštanje, nego pregovaranje. Pregovori su bili dobri. Klub je u pregovorima prihvatio isplatu prethodnog potraživanja prema igračima, a mi smo prihvatili šestomjesečnu štednju. Moram napomenuti da je klub također izišao ususret pojedinim igračima koji su imali svoje zahtjeve specifične, jer nemamo svi iste ugovore - dodao je Ademi za Sportske novosti.

Cijela situacija posebno se dotaknula njega samoga jer je kapetan i većina odluka na relaciji svlačionica-uprava išla je preko njegovih leđa. Kapetanu Dinama posebno je zasmetao odnos pojedinih medija koji su ga prozivali na osobnoj razini u situaciji kada mu je Dinamo pomagao onda kada je pao na doping testu koji se kasnije pokazao netočnim.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Ne trebam ponavljati da sam klubu na tome neizmjerno zahvalan, ne trebam niti reći da sam se klubu zahvalio neizmjerno mnogo puta javno, što vam je i poznato, ali i osobno. Odbio sam ponudu iz liga Petice, jer je klub tada izrazio želju da ipak ostanem, a svi znate da je liga Petice bila moj san, ja sam taj san u tom trenutku stavio u drugi plan. Odbio sam još neke ponudu gdje bih ostvarivao trostruka primanja, igrao sam srcem i dušom, ozlijeđen i u bolovima, ali predano, davao sam uvijek 100 posto, igrao sam za klub, za navijače.

Nenad Bjelica napustio je klub protivno želji igrača.

- Teško smo to prihvatili, ipak smo na čelu s Bjelicom ostvarili velike rezultate. Čuo sam se njime i zahvalio sam mu na svemu, rekao mu da sam ponosan i sretan sto sam imao priliku raditi s takvim trenerom - zaključio je Ademi za SN.