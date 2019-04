Knežević: Moguće je da nakon hrvatskog odjenem srpski dres

Zvali su me nedavno iz Srbije, zvao me čovjek iz Saveza i rekao mi da postoji mogućnost da igram za Srbiju i pitao me jesam li zainteresiran. Moram priznati da me malo zatekao. Potom mi je rekao da zna da mogu ostvariti uvjete igranja za Srbiju, da je samo na meni da kažem jesam li zainteresiran ili odbijam takvu mogućnost. Ako kažem da me zanima, onda ćemo dalje razgovarati, rekao je mladi hrvatski reprezentativac Bojan Knežević za Sportske novosti.

Veznjak Lokomotive vraća se na teren nakon ozljede zbog koje ga nije bilo od kraja drugog mjeseca te ga je vijest o mogućem nastupu za srpsku reprezentaciju iznenadila. Ali, Knežević smatra kako je ovo prilika za napredak u njegovoj karijeri.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Rekao sam da me zanima, zašto ne? Pa, nogomet je to, ne treba gledati neke druge stvari. Svjestan sam da će biti ljudi koji će tako gledati, međutim mene zanima samo nogometni put, nogometna priča. Srbija me zove, očito me jako želi, naravno da razmatram tu mogućnost - jasan je Knežević za SN.

U hrvatskoj je bio kapetan U19 reprezentacije i igrao u svim mlađim selekcijama, a sad postoji mogućnost da će se morati odlučiti za jednu stranu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Gledajte, meni je Hrvatska uvijek prvi izbor, ali, imam osjećaj da me nakon ovog izbornik Gračan i pozove u reprezentaciju, možda će to biti zbog toga da ne odem u Srbiju, a ne znam koliko je to dugoročno. Vidjet ćemo što nosi život i nogomet, nemoguće je predvidjeti rasplet - zaključio je Knežević.

Otac Bojana Kneževića ima srpsku putovnicu te zbog toga mladi igrač Lokomotive još uvijek može zaigrati za 'orlove'. Kako neslužbeno doznaje SN, igrača Lokomotive nazvao je sam predsjednik srpskog nogometnog Saveza Slaviša Kokeza.