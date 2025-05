Knicksi izborili šestu utakmicu! Sjajnom obranom su zaustavili najopasnijeg igrača Pacersa...

New York Knicksi su u petoj utakmici finala Istočne konferencije NBA doigravanja pokazali zube i na domaćem terenu Madison Square Gardena svladali Indiana Pacerse rezultatom 111-94. Ovom pobjedom, Knicksi su smanjili zaostatak u seriji na 3-2 i produžili nadu u povijesni preokret, spriječivši Pacerse da osiguraju svoje drugo finale NBA lige u povijesti franšize.

Foto: Brad Penner

Dominacija Knicksa od samog početka

Od prve sekunde bilo je jasno da su Knicksi u ovu utakmicu ušli s imperativom pobjede. Agresivnom obranom i nadahnutim napadom, domaćini su preuzeli kontrolu i nisu je ispuštali do samog kraja. Utakmica je bila "wire-to-wire" pobjeda za New York, što znači da niti u jednom trenutku nisu bili u rezultatskom zaostatku. Već u prvoj četvrtini, Jalen Brunson je najavio svoju veliku večer, ubacivši 14 koševa i predvodeći Knickse do vodstva 27-23. Obrana Knicksa je u tom periodu limitirala Pacerse na samo 36 posto šuta iz igre, što je bio drastičan pomak u odnosu na 43 primljena koša u prvoj četvrtini četvrte utakmice.

U drugoj dionici, teret je preuzeo Karl-Anthony Towns. Unatoč ozljedi lijevog koljena zbog koje je njegov nastup bio upitan, Towns je pokazao borbenost i kvalitetu, ubacivši 12 koševa u ovoj četvrtini. Knicksi su nastavili s odličnom igrom, povećavajući prednost na dvoznamenkastu razliku serijom 14-2. Na poluvrijeme se otišlo s rezultatom 56-45 za New York, a osim dominacije u reketu (32-14 poena u prvom poluvremenu) i boljeg postotka šuta (51,1 posto naspram 37,5 posto Pacersa), Knicksi su pokazali i bolju kontrolu lopte sa samo šest izgubljenih lopti u prvih 24 minute.

Foto: Brad Penner

Brunson i Towns nezadrživi, Haliburton nevidljiv

Jalen Brunson, kandidat za igrača koji najviše odlučuje utakmice (Clutch Player of the Year), ponovno je bio na visini zadatka. Nakon što je u drugoj četvrtini bio bez poena, eksplodirao je u trećoj, postigavši prvih osam koševa za Knickse i ukupno 16 u tom periodu, uključujući i akciju za četiri koša (pogođena trica uz prekršaj) koja je dodatno zapalila dvoranu. Knicksi su u jednom trenutku treće četvrtine imali i maksimalnih 22 poena prednosti (86-64) nakon serije 12-0, efektivno prelomivši utakmicu prije ulaska u posljednju dionicu koja je započela rezultatom 90-73. Iako su Pacersi početkom četvrte četvrtine smanjili zaostatak na 12 poena serijom 8-1, Tom Thibodeau je vratio startere u igru i Knicksi su mirno priveli utakmicu kraju. Brunson je utakmicu završio s 32 koša , pet skokova i pet asistencija, uz sjajan šut iz igre 12-18 (4-7 za tri). Ovo mu je bila 21. utakmica u doigravanju s 30 ili više poena, čime je dodatno učvrstio svoj franšizni rekord.

Karl-Anthony Towns je također odigrao jednu od svojih najboljih utakmica u seriji, završivši s 24 poena (10-20 iz igre) i 13 skokova, dominirajući pod oba koša. "Bilo je ili mi ili oni," izjavio je Towns nakon utakmice. Njegova energija, posebno nakon što je bio upitan zbog ozljede, bila je zarazna. Uz njih dvojicu, važan doprinos dali su i Josh Hart s 12 ubačaja i 11 skokova, Mikal Bridges s 12 poena te OG Anunoby s 11 poena.

Foto: Brad Penner

S druge strane, zvijezda Pacersa, Tyrese Haliburton, imao je večer za zaborav. Nakon povijesne partije u četvrtoj utakmici (32 poena, 15 asistencija, 12 skokova), u petoj je bio potpuno neutraliziran. Postigao je samo osam koševa uz šut 2-7, te upisao šest asistencija. Obrana Knicksa, predvođena Mikalom Bridgesom, odradila je sjajan posao na njemu. Jedini starter Pacersa s dvoznamenkastim brojem poena bio je Pascal Siakam s 15 poena, 6 skokova i 5 asistencija, no uz loš šut 5-13. Najsvjetlija točka Indiane bio je Bennedict Mathurin koji je s klupe ubacio 23 koša (6-10 iz igre, 9-9 slobodna bacanja) uz osam skokova, ali to nije bilo dovoljno za ozbiljnije ugrožavanje vodstva Knicksa. Startna petorka Pacersa (Siakam, Nesmith, Turner, Nembhard, Haliburton) zajedno je postigla samo 37 od ukupno 94 poena momčadi, što je bio drugi najniži učinak neke startne petorke u utakmici ovogodišnjeg doigravanja. Myles Turner je bio limitiran na samo 5 poena i 2 skoka, dok je Aaron Nesmith, koji se također borio s ozljedom gležnja, postigao samo 3 koša uz šut 1-8.

Ključna obrana i izgubljene lopte Pacersa

Obrana New Yorka bila je ključ pobjede. Prvi put u ovom doigravanju, Knicksi su uspjeli zadržati Pacerse ispod 100 poena. Indiana, poznata po svom brzom i efikasnom napadu, šutirala je skromnih 40.5 posto iz igre. Knicksi su dominirali u poenima iz reketa s čak 60-34, pokazavši fizičku nadmoć. Knicksi su također bili bolji u skoku (46-39 ukupno, uključujući 13-7 u napadačkom skoku što je donijelo 13 poena iz drugih prilika). Obrana Knicksa natjerala je Pacerse na čak 19 izgubljenih lopti, što je najviše za Indianu u jednoj utakmici tijekom cijelog doigravanja. Te su greške Knicksi kaznili s 20 poena. Tom Thibodeau, trener Knicksa, pohvalio je timski napor u obrani na Haliburtonu:

- Mislim da su naši momci bili povezani i pokušavali su ga natjerati da radi za sve. To je ono što morate učiniti. Morate se boriti da dobijete svaki posjed.

Foto: Brad Penner

Pogled prema šestoj utakmici

Pobjedom su Knicksi produžili seriju i sada se sve seli natrag u Indianapolis, gdje će se u subotu (31. svibnja) odigrati šesta utakmica. Pacersima je to nova prilika da na domaćem terenu osiguraju plasman u finale, prvo nakon 2000. godine. S druge strane, Knicksi se nadaju da mogu postati tek 14. momčad u povijesti NBA koja je uspjela preokrenuti zaostatak od 3-1 u seriji. Zanimljivo, nijedna momčad u povijesti nije osvojila konferencijsko finale nakon što je izgubila prve dvije utakmice kod kuće. Navijači u Madison Square Gardenu su pred kraj utakmice skandirali "Knicksi u sedam!", pokazujući vjeru u svoje ljubimce. Pobjednik ove serije će se u NBA finalu, koje započinje 5. lipnja, sučeliti s Oklahoma City Thunderom, koji je u finalu Zapadne konferencije svladao Minnesota Timberwolvese s 4-1. Za Knickse, ovo je prvi plasman u finale Istočne konferencije od 2000. godine, a nadaju se povratku u veliko NBA finale po prvi put od 1999. godine.