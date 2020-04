Knicksi, Netsi i NBA liga skupa donirali milijun zaštitnih maski

NBA liga u suradnji s New York Knicksima i Brooklyn Netsima donirala je milijun zaštitinih maski građanima New Yorka, objavio je u subotu na svom profilu na Twitteru guverner ove savezne države Andrew Cuomo.

NBA liga će u dogovoru s generalnim kineskim konzulom Huangom Pingom donirati zaštitnu opremu za radnike neophodnih službi grada New Yorka, a vlasnik Netsa Joe Tsai i njegova supruga će gradskim vlastima donirati 1000 respiratora.

- New York vam zahvaljuje. I više smo nego zahvalni za ova nužno potrebna sredstva za osobnu zaštitu - napisao je još u svojoj poruci guverner New Yorka.

Nedostatak zaštitne opreme i respiratora potrebnih za borbu protiv pandemije bolesti COVID-19 posebno se osjeća u New Yorku, ali i širom Sjedinjenih Američkih Država. Cuomo je sredinom tjedna izjavio kako će New York za manje od sedam dana ostati bez raspoloživih respiratora, iako širenje zaraze koronavirusom još nije dostiglo vrhunac.

New York je najpogođenije područje u SAD-u s više od 113.700 potvrđenih pozitivnih osoba od njih više od 300.000 koiko ih ima na cijelom području Sjedinjenih Država.

Donacija NBA lige i njezinih franšiza koje djeluju u New Yorku, samo je posljednja u nizu koja je stigla iz svijeta sporta. New England Patriotsi su tijekom tjedna donirali 300.000 zaštitnih maski za New York, a vlasnik Netsa Joe Tsai i Alibaba grupa, čiji je suosnivač, donirali su za cijelo područje SAD-a milijun maski i 500.000 testova na koronavirus.