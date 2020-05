Kobejev otisak ruke s Walk of Famea prodan za 75.000 $

Na dražbi memorabilija tragično stradalog košarkaškog velikana Kobeja Bryanta, koji je u siječnju ove godine poginuo u helikopterskoj nesreći, prikupljeno je više od 200.000 dolara.

Najveću cijenu postigao je otisak njegovih ruku s poznatog Pločnika slavnih u Los Angelesu koji je prodan za 75.000 dolara.

Košarkaški komplet koji je Bryant nosio tijekom finala doigravanja NBA lige 2000. godine prodan je za 43.750 dolara, dok je obuća iz finala te iste godine prodana za 25.600 dolara, objavila je aukcijska kuća "Julien's Auctions" koja je organizirala dražbu.

Notes on the wall around his mural on Melrose and an adapted star on the Hollywood Walk of Fame.



People in Los Angeles are paying tribute to one of their own - LA Lakers legend, Kobe Bryant

👉 https://t.co/dyiwFs2lqI pic.twitter.com/Uxac3Zse6d