Kobejeva posljednja poruka: Kralju LeBrone, velik respekt!

'Jedina stvar koju možeš kontrolirati je način na koji će te ljudi pamtiti - ili ne. Ne uzimajte to zdravo za gotovo', upozorio je Kobe Bryant. Višestruki osvajač NBA prstena i jedan od najvećih košarkaša svih vremena koji je u nedjelju tragično stradao u padu helikoptera u 42. godini života.

'Crna mamba', kako su ga zvali, učinio je sve da ga se pamti samo po ogromnim uspjesima.

- Moj mozak ne može procesirati poraz, promašaj. Ne želi. Ako bih morao pogledati sebe u ogledalo i reći si 'Ti si promašaj'... Mislim da bi mi to bilo gore od smrti - rekao je.

Pet je puta osvojio NBA ligu, 17 puta bio u All-Star momčadi, a srušio je i Jordanov rekord najvećeg broja koševa u NBA povijesti. Simbolično, Kobejev rekord je u subotu navečer srušio LeBron James, a upravo je njemu posvećen posljednji Kobejev tweet.

- I dalje promičeš igru naprijed, James. Velik respekt, brate!

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644