'Kockice' stižu u Hamburg: Pivo pet eura, kava tri i pol. Morate probati i tamošnji specijalitet

Hamburg. Grad u kojem obitava dva milijuna duša. Nakon Berlina, drugi je najveći njemački grad, a nakon Rotterdama, druga najveća europska luka (iako nije na moru, već na rijeci Elbi). Iako je gadno stradao u Drugom svjetskom ratu, nakon njega postao je dijelom Zapadne Njemačke, te se razvio u moćno središte.

Spomenuti grad u srijedu će biti poprište velike fešte. Navijači hrvatske nogometne reprezentacije sjatili su se u Hamburg sa svih strana svijeta. Prema našim saznanjima, u srijedu će ih u gradu biti više od 40.000. U utorak je feštu malo pokvarila kiša, koja je kao iz kabla padala cijeli dan.

Fan zona za hrvatske navijače nalazi se u četvrti St. Pauli. U utorak u njoj gotovo da nije bilo žive duše. Međutim, nemojte misliti da Hrvata nema. Našli su oni mjesta po svom guštu. Reeperbahn je jedna od najpoznatijih hamburških ulica, poznata po brojnim kafićima, diskotekama, ali i striptiz-barovima. Reeperbahn se nalazi stotinjak metara od stadiona St. Paulija, u kojem je fan zona.

Iz kafića Herz Hamburg do nas je dopirala hrvatska pjesma. Bilo je svega. Od "Ruže Hrvatske" do Škorinih i Thompsonovih pjesama. Hrvatski i albanski navijači bili su zagrljeni, bez i najmanjeg incidenta. U kafiću Herz sreli smo i grupu škotskih navijača sa šeširima na crveno-bijele kvadratiće.

Pola litre točenog piva u Hamburgu možete popiti za pet eura. Kava je tri i pol eura. Restorana brze hrane i pizzerija ima na svakom koraku, ali bio bi grijeh u lučkom gradu ne pojesti nešto domaće, riblje.

Za lokalnu hranu valja posjetiti restorane Anno 1905 ili Krameramtsstuben. Najpoznatije je hamburško jelo aalsuppe, odnosno juha od jegulje. Možete tu juhu pronaći već za devet i pol eura. Tradicionalna jela su i fischbrötchen (sendviči s ribom) i labskaus, jelo od mesa, krumpira i cikle. Labskaus košta od osam do 16 eura, a dolazi i u varijanti hamburgera. Fischbrötchen možete pronaći već za osam eura.

Before the World Fish Bread Day on May 6 | Foto: Marcus Brandt/DPA

Speicherstadt je povijesna gradska četvrt prepuna skladišta koja se razvila zbog naglog rasta međunarodne trgovine u kasnom 19. i početkom 20. stoljeća. Godine 2015. UNESCO je Speicherstadt uvrstio na popis svjetske baštine. Nalazi se pet minuta vožnje autom od St. Paulija.

U jednom od starih skladišta danas možete posjetiti pravu turističku atrakciju, Hamburšku tamnicu. Ovdje ćete u 90 minuta “putovati” kroz 600-tinjak godina mračne prošlosti Hamburga, a vodit će vas profesionalni glumci u interaktivnim predstavama. Cijena? Po osobi 25 eura. U Hamburgu, dakle, ima se što vidjeti do utakmice.

Hamburg: Navijači polako pristižu u grad | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

