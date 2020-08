Koeman nazvao Suareza: Možeš ići, ne računam na tebe u Barci

Od moćnog i eksplozivnog napadača Suarez je postao igrač koji svakih nekoliko minuta maše rukama i žali se na svaku sudačku odluku. Čini se da je njegova eura u Barceloni završila...

<p>Kada je shvatio da se više ne može boriti protiv mladih i poletnih napadača, Carles Puyol se umirovio. Kada je Xavi vidio da mu noga više i nije toliko precizna kao prije i da ga jednostavno godine sustižu, napustio je Barcelonu i otišao u Katar. Istu stvar je napravio i Andres Iniesta koji je otišao u Japan. Sva trojica imala su mogućnost ostati još u Barci, ali nisu. Nisu željeli biti uteg klubu koji im je dao sve.</p><p>Današnja<strong> Barcelona</strong> je nikad starija i nikad lošija. Bili su uvjerljivo najstarija momčad na završnici Lige prvaka u Lisabonu s prosjekom od 29 godina.<strong> Arturo Vidal, Luis Suarez, Leo Messi i Gerard Pique</strong> imaju 33, <strong>Sergio Busquets </strong>32, Jordi Alba 31. Svi navedeni igrači nastupili su u onom sramotnom četvrtfinalu Lige prvaka protiv Bayerna. Nijemci su im utrpali osam komada i poslali su ih kući.</p><p>Ovo nema veze koliko tko ima godina, već kako igra. Svi navedeni igrači, osim Messija koji još ima toga za ponuditi, su u zalasku svoje karijere i već neko vrijeme ne igraju na razini Barcelone. Uz to, imaju ogromne plaće koje stvaraju ogroman uteg klubu. No nitko od njih ne želi otići. Ali morat će.</p><p>Ronald Koeman je zamijenio Quiquea Setiena i jasno dao znanja svima u klubu da to više ne može ovako. Nitko neće igrati zbog prethodnih zasluga, a nizozemski trener je najavio potpuni remont. I to prvo stariji igrači koji već neko vrijeme nisu na razini.</p><p>Prvo je obavio razgovor s Leom Messijem koji mu je navodno rekao, 'prije se vidim u nekom drugom klubu nego u Barceloni', a sada je razgovarao s Luisom Suarezom i poručio mu da ne računa na njega. I to preko telefona.</p><p>Kako piše katalonski radio RAC 1, a prenosi <a href="https://www.marca.com/en/football/barcelona/2020/08/24/5f43a69922601dcf288b459f.html" target="_blank">Marca</a>, Koeman je tijekom ponedjeljka nazvao Urugvajca koji se i dalje nalazi na odmoru te mu poručio da može potražiti novi klub jer mjesta za njega u Barci više nema. </p><p>Luis Suarez jedan je od igrača koji nije na razini već dvije godine. Od moćnog i eksplozivnog napadača postao je igrač koji svakih nekoliko minuta maše rukama i žali se na svaku sudačku odluku, a nisu mu strana ni simuliranja. Naravno, da se razumijemo, i dalje je to klasa od igrača, ali klasa koja više ne može tako igrati u kontinuitetu.</p><p>Ove sezone zabio je 21 gol, ali to je većinom bilo u razbijanjima protiv slabijih ekipa. Nije to onaj stari Urugvajac koji će svaku Messijevu asistenciju pretvoriti u gol, već će mu trebati nekoliko pokušaja da pošalje loptu u mrežu. To Barca više ne može trpjeti. Zbog toga je Koeman izričito odlučio totalno ga prekrižiti, a za njega se već raspitivao Ajax. </p><p>Ugovor ga veže do 2021. godine, a na Camp Nou je došao 2014. godine. Ukupno je zabio čak 198 golova u 283 nastupa, no čini se da nikad neće doći do jubilarnog 200. gola. S Kataloncima je osvojio Ligu prvaka, La ligu četiri puta te četiri puta španjolski Kup. No došao je njegov kraj puta...</p>