Koga ljubi Atleticov junak? Ona je model i televizijsko lice, a Simeonea opisuje kao smirenog

Atletico Madrid je pod vodstvom Diega Simeonea po treći put izbacio Barcelonu u četvrtfinalu Lige prvaka, a najveća podrška argentinskom treneru je Carla Pereyra, s kojom je više od 10 godina, a imaju i dvije kćeri
Upoznali su se u Madridu, u vrijeme kada je Simeone već bio etabliran kao trener Atlético Madrid, dok je Carla gradila svoj put u svijetu modelinga i televizije
Carla je u više navrata naglašavala da je on kod kuće smiren, pažljiv i vrlo posvećen obitelji, što stvara zanimljiv kontrast u odnosu na njegov javni imidž
Ona je rođena u Argentini (u pokrajini Entre Ríos) i već kao tinejdžerica je odlučila da želi uspjeti u modi. Vrlo rano, s nekih 16–17 godina, ulazi u svijet modelinga i ubrzo odlazi u Europu, konkretno u Milano, što je ogroman korak.Tamo je radila modne kampanje, revije i editorijale, ali sama je kasnije priznala da to razdoblje nije bilo lako. Puno odbijanja, pritisak oko izgleda i dosta usamljenosti
Nakon Italije seli se u Španjolsku, a jedno vrijeme živi i u New Yorku, gdje se čak udaljila od mode i radila u svijetu umjetnosti, u galeriji. To je zanimljivo jer pokazuje da nije bila “samo model”, nego je tražila druge puteve i interese
Šira publika ju je prvi put stvarno primijetila kad se pojavila u reality emisiji “Supervivientes” (španjolska verzija Survivora) 2010., što joj je donijelo medijsku prepoznatljivost
Kasnije se postupno povlači iz klasičnog modelinga i sve više prelazi u biznis. Danas je dosta fokusirana na nekretnine – vodi projekte koji uključuju kupnju, renoviranje i prodaju luksuznih nekretnina u Madridu, kroz vlastite tvrtke i investicije
