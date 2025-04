Koja je uloga Velimira Zajeca!? Svojim istupima unosi nemir, a ne zna ni što se radi u klubu!?

Fabio Cannavaro više nije trener Dinama! Talijanski trener danas je dobio "cipelu" u Maksimirskoj 128, čime je samo potvrđeno ono što smo pisali proteklih dana. Cannavaro nije uspio napraviti rezultatski pomak, igra Dinama iz kola u kolo izgledala je sve lošije, pa su čelnici kluba danas donijeli jedinu logičnu odluku.

Zanimljivo, Velimir Zajec je samo dan ranije javnim istupom u Jutarnjem listu najavio kako će Cannavaro i dalje ostati na klupi Dinama, kako će u subotu voditi prvenstveni dvoboj s Osijekom. I to čudi, sve strukture modroga kluba bile su usuglašene oko te odluke, svima je bilo jasno kako Cannavaro nije "taj". I kako ga nema smisla više držati na klupi.

I baš zbog toga, nikome nije jasno kakva je uloga Velimira Zajeca. I zašto predsjednik kluba svakim javnim istupom unosi pomutnju, dodatni nemir u sve klupske odaje. I je li doista moguće da Zajec (jedini), valjda u cijelom Zagrebu, nije znao da se Cannavaru sprema otkaz!? U svakom slučaju, ovakve stvari, ovakvi istupi predsjednika kluba sve više ljute i navijače Dinama, odaju dojam kako Zajec ne zna niti što se radi u klubu.

Zajec je jedna od najvećih igračkih legendi kluba, ali njegov dosadašnji predsjednički mandat nije na zavidnoj razini. OK, kao predsjednik kluba možda i nema puno izvršnih ovlasti, ali bi trebao više surađivati, više pomagati ljudima oko sebe. I upravi kluba i izvršnom odboru. A ne svojim istupima unositi nemir, raditi pomutnju. Često i ljutiti same igrače među kojima također nije popularan.

Ne sjećamo se sličnog prmjera u nogometnoj, pa čak i sportskoj povijesti, da predsjednik nekog kluba tako "blebeće" bez ikakvog smisla. I samim time, bio on svjestan ili ne, izravno šteti klubu. I netko, tko god to bio u klubu takvog renomea, mora malo ozbiljnije popričati s predsjednikom kluba, dati mu do znanja kako svojim istupima Dinamu donosi više štete nego koristi.

U Maksimiru su u posljednje vrijeme prilično vješti s raznim demantijima, Dinamo se zadnjih tjedana više bavi time nego što skuplja bodove. A sljedeći put, neka slobodno demantiraju i svog predsjednika. Koji, da se ne lažemo, (pre)često "ne zna di goni". I samom klubu predstavlja veći problem od medija. Zeko, uozbilji se!