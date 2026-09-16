Kolarić će suditi dvoboj Celtica, a Škoti nisu zadovoljni. Evo što su napisali o hrvatskom sucu

Patrik Kolarić u četvrtak će prvi put suditi utakmicu ligaške faze Europske lige. Hrvatski arbitar delegiran je za dvoboj Celtica i Ferencvárosa na Celtic Parku, koji je na rasporedu od 21 sat. Kolariću će na stadionu u Glasgowu pomagati sunarodnjaci Luka Pajić i Ivan Starčević, dok će u ulozi četvrtog suca biti Dario Bel. Hrvatsku sudačku postavu zaokružit će Mario Zebec u VAR sobi, dok je Belgijac Jan Boterberg određen za AVAR suca.

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Kolarić je do sada već radio utakmice Uefinih natjecanja, ali ovo će mu biti prvi nastup u glavnoj fazi Europske lige. Sudio je u kvalifikacijama tog natjecanja, a iskustvo je skupljao i u Konferencijskoj ligi te juniorskoj Ligi prvaka.

Sisak: Zagrijavanje igrača prije utakmice Hrvatskog nogometnog kupa, NK Osijek - Segesta | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Njegov izbor za utakmicu u Škotskoj privukao je pažnju tamošnjih medija, koji su se pritom vratili na događaje iz prošle sezone. Škotski Herald u najavi je posebno istaknuo utakmicu četvrtfinala Hrvatskog kupa između Rijeke i Hajduka na Rujevici.

Riječ je o susretu koji je završio pobjedom Rijeke, ali je nakon njega najveći dio pozornosti bio usmjeren prema sudačkim odlukama. Prema službenoj analizi tadašnjeg šefa hrvatske sudačke organizacije Bertranda Layeca, Kolarić je napravio pet velikih pogrešaka.

Tri situacije naknadno su ispravljene intervencijom VAR-a, dok su dvije odluke ostale nepromijenjene. Jedna od spornih situacija dogodila se već na početku utakmice, kada je Kolarić dosudio kazneni udarac za Rijeku, a nakon pregleda snimke povukao odluku.

Rijeka je pobijedila Hajduk i izborila polufinale Kupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Layecova analiza izdvojila je i dvije situacije u kojima Hajdukovi igrači, prema njegovoj procjeni, nisu trebali završiti utakmicu na terenu. Roko Brajković trebao je dobiti crveni karton zbog zaustavljanja izgledne prilike, dok je Ante Rebić prema toj analizi također trebao biti isključen zbog udarca laktom.

VAR je ponovno reagirao u nastavku. Kolarić je prvo propustio dosuditi kazneni udarac za Rijeku, nakon čega je odluku promijenio poslije pregleda snimke. U završnici susreta dogodila se još jedna intervencija iz VAR sobe, nakon koje je Rijeka ponovno dobila kazneni udarac.

Rijeka je pobijedila Hajduk i izborila polufinale Kupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Kolarić je nakon te utakmice izostavljen iz delegiranja za iduće prvenstveno kolo, a potom je maknut i s ranije dodijeljenog susreta nižeg ranga. U domaćim sudačkim krugovima to je protumačeno kao svojevrsno razdoblje odmora nakon ocjene njegova nastupa na Rujevici.

Unatoč tome, njegov europski angažman nastavio se bez prekida. Nekoliko tjedana poslije dobio je četvrtfinalni dvoboj juniorske Lige prvaka između Atletico Madrida i Club Bruggea. Ove sezone Kolarić je već sudio četiri utakmice HNL-a, a sada će dobiti priliku na jednoj od većih europskih pozornica.