Koliko je Dinamo dobio novca za Olma i koliko može zaraditi? Zvijezda Eura izjednačila Joška

Primio loptu lijevom, poslao suparnika na godišnji odmor pa desnom zakucao loptu u suprotni kut. To samo mogu majstori, genijalci s loptom i pravi španeri na čijim leđima se sjaji desetka. A da je igrač za velike stvari, pokazao je još kao 16-godišnjak kada je došao u Dinamo. Modrima i Hrvatskoj uvijek će biti zahvalan što su ga prihvatili kao svoga, a mi možemo biti ponosni što je takva klasa rasla i trčkarala HNL travnjacima.

Pokretanje videa... 01:36 Dolazak Dinamovih nogometaša u Austriju | Video: GNK Dinamo

Cijeli svijet priča o Lamineu Yamalu, ali čudesni Dani Olmo najzaslužniji je što je Španjolska ušla u finale Europskog prvenstva. Zabio je Gruziji, zabio i asistirao protiv Njemačke pa potom izbacio i Francuze s Eura. Bivši dinamovac igra turnir života i konačno je dokazao svima da je sama krema svjetskog nogometa nakon silnih ozljeda koje su ga kočile i okomile se na njega. Zablistao je i pokazao da je spreman za najveće klubove.

Euro 2024 - Semi Final - Spain v France | Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Za njima posljednjih tjedana vlada veliki interes. Mnogi su mišljenja kako je došlo vrijeme za iskorak u njegovoj karijeri, a za njim vlada ogroman interes. Još od ranije želi ga Manchester City, Barca se nada vratiti ga u svoje jato, a nada mu se i Liverpool. Tko god ga želi kupiti, do 15. srpnja to može napraviti za 60 milijuna eura. Tako stoji u klauzuli koja je ugrađena u njegovom ugovoru, a nakon isteka tog roka, klubovi će morati pregovarati s Leipzigom oko odštete koja će, nakon ovakvih izdanja na Euru, ići u puno veće visine od same klauzule. I vjerujemo kako Nijemci iz sveg srca navijaju da ju nitko ne aktivira.

Foto: Sofascore

Olmo je u posljednje četiri godine, otkako je došao u Leipzig, često imao problema s ozljedama i nikada nije zablistao do kraja u Leipzigu, falio mu je kontinuitet, a dočekao ga je ove sezone. Za njemački klub zabio je osam golova i pet puta asistirao u 25 utakmica i bila je to samo uvertira pred čudesne nastupe na Euru gdje je postao španjolski junak iz sjene.

Champions League - Round of 16 - Second Leg - Real Madrid v RB Leipzig | Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Leipzig će od njega zaraditi milijune već ovog ljeta jer teško da ga može zadržati nakon ovakvih izdanja u reprezentativnom dresu, a vrlo obilato će omastiti brk i Dinamo. Na ime transfera hrvatski klub dobio je 19 milijuna eura, a u bonusima još deset milijuna eura.

Dinamo je zaradio šest milijuna eura od Leipzigovih plasmana u Ligu prvaka u prve tri sezone. Za svakih 15 službenih utakmica u kojima je Dani odigrao 46 minuta (više od jednog poluvremena) na Dinamov je račun stiglo dodatnih milijun eura. No, ovaj bonus imao je i svoj maksimum, Dinamo je po toj stavci mogao dobiti najviše četiri milijuna eura. I to donosi ukupni bonus od deset milijuna eura.

Zagreb: Dinamo uvjerljivo pobijedio Rijeku rezultatom 3:0 | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

No, ni to nije sve. Dogovoreno je i da 'modrima' pri sljedećem transferu pripada 20 posto zarade njemačkog kluba. Ako ga Leipzig proda za 60 milijuna eura, odbila bi se cifra koju su iskeširali Dinamu i maksimirski klub bi dobio oko šest milijuna eura. Ni orali ni kopali, a lijepa cifra skrasila bi se u blagajni. To donosi ukupnu zaradu od 35 milijuna eura, a isto toliko klub je zaradio od Joška Gvardiola.