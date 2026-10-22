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Koliko je Hajduk nakon Thuna zaradio u Europi, koliko će mu Uefina kazna izbiti iz blagajne?

Piše Josip Tolić,
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Koliko je Hajduk nakon Thuna zaradio u Europi, koliko će mu Uefina kazna izbiti iz blagajne?
Susret 2. kola Konferencijske lige između Thuna i Hajduka | Foto: PIXSELL
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THUN - HAJDUK 0-1 Hajduk je zaradio milijune u Europi, ali kazne i prazne tribine gutaju dobit nakon trijumfa nad Ajaxom

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Prošlotjednim trijumfom protiv Ajaxa Hajduk je u blagajnu od premija u Europi ove sezone zaradio četiri milijuna i 787.000 eura, a na to je stiglo novih 400.000 trijumfom protiv Thuna u drugom kolu (1-0), pa iznos ide na pet milijuna i 187.000 eura. Ne i zadugo.

UEFA Conference League - Thun v Hajduk Split UEFA Conference League - Thun v Hajduk Split UEFA Conference League - Thun v Hajduk Split
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Foto: Denis Balibouse

Naime, u srijedu je stigla kazna za Torcidin prekid utakmice od 80.000 eura, kao i još 16.000 za blokirane prolaze. Ali, što je još važnije, prazne tribine u susretu četvrtog kola protiv Sint-Truidensea, zbog čega će klub ostati bez oko 500.000 eura čiste dobiti. Detaljnu računicu po stavkama pročitajte u našoj analizi.

Dakle, i onaj bonus od od 400.000 eura za pobjedu nad Nizozemcima pao je u vodu zbog kazne i najmanje 600.000 eura minusa zbog praznih tribina. No nakon nove utakmice protiv Thuna uz bonuse bi "bili" trebali ipak biti u plusu.

To je osnovna cifra u koju nisu uračunati bonusi Uefina vrijednosnog stupa ni bonus na plasman. Dakle, svaka pobjeda u Konferencijskoj ligi vrijedi 400.000 eura, svaki remi 133.000 eura. Procjene statističke platforme Football Meets Dana govorile su kako će "bili" završiti sezonu sa zaradom od gotovo osam i pol milijuna eura.

Oni su za svako od četiri pretkola dobili po 175.000 eura, dakle ukupno 525.000 eura, a bonus za ulazak među 36 klubova u Konferencijskoj ligi iznosi 3,17 milijuna eura.

Premije u Konferencijskoj ligi

osvajač: 3 milijuna eura
finalist: 4 milijuna eura
polufinalisti: 2,5 milijuna eura
četvrtfinalisti: 1,3 milijuna eura
osmina finala: 800.000 eura
šesnaestina finala: 200.000 eura
pozicije 1.-8. u ligaškoj fazi: 400.000 eura
pozicije 9.-16. u ligaškoj fazi: 200.000 eura
svako mjesto više na ljestvici: po 28.000 eura
pobjeda u ligaškoj fazi: 400.000 eura
remi u ligaškoj fazi: 133.000 eura

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