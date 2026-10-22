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DONOSIMO IZRAČUN Hajduk ispašta zbog Torcide: Evo bez koliko novca ostaju klub i grad

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 3 min
DONOSIMO IZRAČUN Hajduk ispašta zbog Torcide: Evo bez koliko novca ostaju klub i grad
Atmosfera na Poljudu tijekom utakmice 1. kola Koferencijske lige između Hajduka i Ajaxa | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Hajduk će protiv St. Truidena igrati pred praznim tribinama. Klub vjerojatno neće vratiti novac pretplatnicima, a u narednim danima odlučit će hoće li i kako obeštetiti kupce paketa ulaznica za europske utakmice

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Šteta koja je zbog veličanja nacističkih zločinaca i slavljenja mjesta na kojima su zločine počinili napravljena gradu Splitu, Dalmaciji i cijeloj Hrvatskoj je nemjerljiva - svi skupa ćemo se još dugo crvenjeti zbog sramotnih povika iz Torcidina kortea. Ali je zato i te kako mjerljiva izravna šteta koju će pretrpjeti Hajduk i Grad Split zbog kazne i prinudnog odigravanja jedne europske utakmice pred praznim tribinama.

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Komentari 3
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Splitski klub kažnjen je zatvaranjem cijelog stadiona za sljedeću europsku domaću utakmicu protiv belgijskog Saint-Truidena 26. studenog, novčanom kaznom od 80.000 eura te dodatnih 16.000 eura

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