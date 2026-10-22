DONOSIMO IZRAČUN Hajduk ispašta zbog Torcide: Evo bez koliko novca ostaju klub i grad

Šteta koja je zbog veličanja nacističkih zločinaca i slavljenja mjesta na kojima su zločine počinili napravljena gradu Splitu, Dalmaciji i cijeloj Hrvatskoj je nemjerljiva - svi skupa ćemo se još dugo crvenjeti zbog sramotnih povika iz Torcidina kortea. Ali je zato i te kako mjerljiva izravna šteta koju će pretrpjeti Hajduk i Grad Split zbog kazne i prinudnog odigravanja jedne europske utakmice pred praznim tribinama.