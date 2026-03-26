Kolumbijci su imali najluđeg golmana u povijesti nogometa: Ovo je priča o Reneu Higuiti

Legendarni kolumbijski golman José René Higuita Zapata (59), poznatiji kao 'El Loco', jedan je od najosebujnijih golmana u nogometnoj povijesti. Umirovljeni Kolumbijac ostao je zapamćen kada je izveo 'škorpionov udarac'.

Na prijateljskoj utakmici između Kolumbije i Engleske koja se 6. rujna 1995. igrala na kultnom Wembleyu, Higuita je ispisao nogometnu povijest. Kada je engleski veznjak Jamie Redknapp uputio bezopasan, ali visok centaršut prema kolumbijskom golu. Svaki drugi golman na svijetu loptu bi mirno uhvatio, ali ne i Higuita. Dok je lopta padala, Higuita je pustio da preleti preko njegove glave, a zatim je izveo potez koji je prkosio logici i gravitaciji. Bacio se naprijed, podigao noge iza leđa i petama, u pokretu koji je podsjećao na ubod škorpiona, izbio loptu s gol-linije. Publika na Wembleyu ostala je u nevjerici, a onda ga je nagradila gromoglasnim pljeskom.

Taj potez postao je njegov zaštitni znak, a ideju da ga izvede dobio je na zanimljiv način. Inspirirala su ga djeca.

- Ljudi se pamte po velim trenucima i velikim djelima, onaj je udarac upravo to i bio. Djeca su mi uvijek bila najveća inspiracija. Često sam ih gledao kako na ulici ili u parkovima pokušavaju izvesti taj potez, ali u napadu, želeći tako zabiti gol. Pomislio sam da bi sjajno bilo to izvesti na drugoj strani terena. Onog dana u Engleskoj dobio sam loptu koju sam čekao pet godina - izjavio je Kolumbijac u intervjuu iz 2012.

Uz poznati 'škorpion-udarac', Higuita je jedan od prvih golmana koji je počeo aktivno sudjelovati u igri umjesto da samo stoji na crti i brani. Prve nogometne korake napravio je na poziciji napadača, a na poziciji golmana završio je slučajno. Kolumbijac je znao presijecati napade, odigrati dodavanje ili čak predriblati protivničkog igrača.

- S Renéom kao čistačem, mi zapravo imamo jedanaest igrača u terenu - rekao je jednom njegov trener u Atleticu, Francisco Maturana.

Upravo mu je Maturana dao nadimak 'El Loco' ili prevedeno na hrvatski, luđak. Koliko je nevjerojatan bio, dokazuje činjenica da je Higuita tijekom karijere pucao penale. Kopačke je o klin objesio 2008. godine, a karijeru je zaključio s 41 golom. Njegov stil igre toliko je promijenio tijek utakmica da je neizravno utjecao i na Fifu koja je 1992. uvela pravilo o zabrani hvatanja lopte rukom nakon što je vrati suigrač.

Vrhunac slave doživio je s klubom iz rodnog Medellína, Atlético Nacionalom, s kojim je 1989. postao prvi kolumbijski osvajač Copa Libertadoresa. U finalnom raspucavanju penala obranio je četiri udarca i sam zabio jedan. Na Svjetskom prvenstvu 1990. u Italiji, Kolumbiju je prvi put u povijesti odveo do osmine finala.

No, upravo tamo dogodio se trenutak koji je obilježio drugu stranu njegove karijere. U produžecima protiv Kameruna, Higuita je daleko od svog gola pokušao predriblati veterana Rogera Millu. Napadač mu je oteo loptu i lagano je pospremio u praznu mrežu za pobjedu Kameruna. Kolumbija je ispala, a Higuita je postao tragičar.

Prijateljstvo s Escobarom

Higuitin život izvan terena bio je jednako turbulentan. Nije tajio svoje prijateljstvo s najpoznatijim narkobosom na svijetu, Pablom Escobarom, koji je također bio iz Medellína. Ta veza ga je skupo koštala 1993. godine, kada je posredovao u oslobađanju otete kćeri jednog Escobarovog suparnika

. Iako je tvrdio da je to učinio iz humanitarnih razloga, primio je 64.000 dolara za uslugu, što je bilo protuzakonito. Proveo je sedam mjeseci u zatvoru, zbog čega je propustio Svjetsko prvenstvo 1994. godine. Skandali su se nastavili i kasnije – 2004. pao je na doping testu, pozitivan na kokain, a 2005. se podvrgnuo nizu plastičnih operacija u sklopu reality showa.