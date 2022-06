Kolumbijski biciklist udarao suparnike: Isključili ga s utrke

Kolumbijski biciklist Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) isključen je nakon šeste etape utrke Criterium du Dauphine, jer je tijekom današnjeg natjecanja drugog vozača dvaput udario u kacigu.

Molana je uhvatila kamera tijekom završnice etape vožene u petak kako se svađa s Francuzom Hugom Pageom (Intermarche-Wanty-Gobert), nakon čega mu je prodrmao bicikl i udario ga po kacigi. Udarac u kacigu Pagea je pobješnjeli 27-godišnji Kolumbijac ponovio i nakon što je etapa završila, kad je došao obračunati se s Francuzom ispred autobusa njegove momčadi.

Nakon incidenta i odluke organizatora da ga isključi s utrke dvije etape prije kraja, Molano se ispričao u priopćenju koje je objavila njegova momčad.

- Na ulasku u završni dio etape bilo je brzo i napeto, a ja sam izgubio kontrolu nad emocijama i napravio opasnu pogrešku. Želim se ispričati Hugu Pageu i svim vozačima za ono što se dogodilo. Razumijem zašto sam diskvalificiran i mogu samo reći da žalim te da ću izvući pouku - izjavio je Molano na čije udarce 20-godišnji Page nije uzvratio.

-Borili smo se za pozicije, on nije bio zadovoljan i dobro me opalio po glavi. Nisam reagirao jer to nije u sportskom duhu. Ono što je učinio je neprihvatljivo - izjavio je Page za VeloNews.

- Uvrijedio me, ali to nije moj problem. Zanime me samo moj sprint i ne znam zašto se tako razljutio- dodao je Page.

Molano je šestu etapu završio na sedmom mjestu, dok je Page na 53. poziciji u ukupnom redoslijedu uoči zadnje dvije etape.

Najčitaniji članci