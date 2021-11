Sinoć je zaključeno 5. kolo Lige prvaka nakon kojeg imamo 11 sigurnih putnika u osminu finala (Ajax, Bayern, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester United, Manchester City, PSG, Real Madrid i Sporting), a za preostalih pet mjesta u završnici bore se još 11 momčadi (Milan, Atalanta, Atletico, Barcelona, Benfica, Lille, Porto, Salzburg, Sevilla, Villarreal, Wolfsburg).

Grupa A

Manchester City će završiti prvoplasirani u grupi A, PSG će biti drugi, dok su Leipzig i Club Brugge s četiri boda i dalje u borbi za Europsku ligu. Leipzig će u posljednjem kolu dočekati PSG, dok će Brugge gostovati kod PSG-a, a momčad Danija Olma i Joška Gvardiola u posljednjem kolu ne smije osvojiti manje bodova od belgijskog predstavnika kako bi nastavio svoj europski put.

Grupa B

Grupa B donosi nam kompliciranu završnicu u koju Liverpool ulazi s maksimalnih 15 bodova, dok će se za drugo mjesto pohrvati Porto, Milan i Atletico. Milan u posljednjem kolu dočekuje 'redse', dok će Porto ugostiti Porto, a momčadi našeg Ante Rebića za prolaz u osminu finala treba pobjeda uz remi Porta i Atletica.

Grupa C

U grupi C sve je jasno uoči posljednjeg kola. Ajax prolazi kao prvoplasirani, Sporting kao drugoplasirani, Borussija ide u Europsku ligu, dok će se Bešiktaš našeg Domagoja Vide sada posvetiti samo obavezama u Turskoj.

Grupa D

Slična i priča je i u grupi D gdje su Real Madrid i Inter osigurali prolaz, a još jedino nije poznato tko će s kojeg mjesta. Odluka će pasti u posljednjem kolu kada Ivan Perišić i Marcelo Brozović gostuju kod Luke Modrića. Šerif ide u Europsku ligu, Šahtar je 'out'!

Grupa E

Stigli smo do grupe u kojoj smo nakon ždrijeba već upisali koje će dvije momčadi u osminu finala, no možda smo se prevarili! Barcelona je drugoplasirana u grupi E sa sedam bodova, no u posljednjem kolu gostuje kod Bayerna. Nijemci nemaju nikakav rezultatski imperativ u toj utakmici, također imaju i problema u svlačionici zbog Covida-19, no i dalje će biti veliki favorit za pobjedu u toj utakmici. Blaugrani igra samo pobjeda u toj utakmici, ako uzmemo u obzir da će Benfica kod kuće pobijediti Dinamo iz Kijev... Kako god, Barcelona je na korak od ispadanja iz grupne faze Lige prvaka...

Grupa F

Pogled na tablicu grupe F kaže: Manchester United je prvi s deset bodova, Villarreal ima tri manje, Atalanta je na šest bodova, dok Young Boysi s četiri boda nemaju nikakve šanse za prolazak u osminu finala LP, no imaju šansu preseliti u Europsku ligu. U posljednjem kolu United će dočekati Švicarce, dok će se Atalanta i Villarreal u Bergamu pohrvati za prolaz. Momčadi našeg Marija Pašalića u toj utakmici igra samo pobjeda, ako remiziraju idu u Europsku ligu, no ako izgube, a Young Boysi pobjede United - ostat će bez ičega!

Grupa G

"Pijaca je još otvorena" u grupi G. Baš sve momčadi mogu u osminu finala, a svaka može i ostati bez ičega. Pogled na tablicu kaže da je Lille prvi s osam bodova, bod manje ima Salzburg, još jedan manje Sevilla i još jedan manje - Wolfsburg. Znači, četiri momčadi u razmaku od tri boda. Salzburg našeg Luke Sučića će u posljednjem kolu ugostiti Sevillu našeg Ivana Rakitića, dok će Lille Ive Grbića i Domagoja Bradarića gostovati u Wolfsburgu. Lille samo ne smije izgubiti ako želi proći dalje, a s prvog će mjesta ako pobjede ili remiziraju, ali u tom slučaju Salzburg ne smije pobijediti. Sučiću i društvu također igra remi za prolaz dalje...

Grupa H

Sve je riješeno u Grupi H, osim koja će momčad s kojeg mjesta u osminu finala. Chelsea i Juventus bodovno su poravnati (12) na vrhu grupe, a momčad našeg Matea Kovačića u posljednjem kolu ne smije ostvariti lošiji rezultat od Talijana. Znači, ako Juventus izgubi, može i Chelsea, ako Juventus remizira može i Chelsea...I ići će s prvog mjesta dalje.