Komedija u Turskoj: Banjalučki Borac predao jer je gubio 4-0...

Banjalučki Borac igrao je prijateljsku utakmicu protiv Maribora te je predao na poluvremenu!

Gubio je Borac 4-0 u turskom Beleku, a trener bh. drugoligaša utakmicu je htio prekinuti odmah u 20. minuti igre, no s protivnicima se dogovorio da igraju do poluvremena.

- Tražili smo protivnika našim juniorima i igračima koji su malo igrali. Ponuđena nam je mlada momčad Maribora, a kada smo izašli na travnjak dočekali su nas Tavares, Mešanović, Vršić i ostali željni postizanja pogotka našem 15-godišnjem golmanu - rekao je za SportSport.ba trener poraženih Darko Vojvodić pa nadodao:

- Htio sam prekinuti utakmicu već u 20. minuti. Čak sam i ušao u teren, ali je odlučeno da odigramo poluvrijeme.

Maribor je na teren poslao potpuno različitu momčad od one s kojom je igrao dan ranije protiv moskovskog Spartaka, no Borcu to nije bilo dovoljno pa su nakon poluvremena rekli - dosta!

Banjalučki klub već je postao zanimljivost u Beleku nakon što su se igrači Borca na utakmici protiv čečenskog Ahmata potukli sa suparnicima te napravili pravi kaos.