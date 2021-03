Jedan od najvećih talenata hrvatskog nogometa Ante Ćorić (23) trenutačno igra u Olimpiji iz Ljubljane gdje je iz velike Rome došao na posudbu, a za Sport nedjeljom dao je intervju u kojem je rekao da bi cijeli život mogao igrati u Dinamu.

Ćorić je imao problema s ozljedama, ali se oporavio i vratio na nogometne terene.

- Ponosno nosim svaki grb gdje god da igram te dajem sve od sebe. Počeo sam igrati, osjećam se super i klub je stao iza mene dok im, s druge strane, ja to vraćam na terenu - rekao je Ćorić i dodao:

- Ozljede su me u posljednje vrijeme satrale. Nisu to velike ozljede, ali ti uzmu dva do tri mjeseca, što je u nogometu puno.

Talentirani nogometaš svojevremeno je bio Dinamov igrač budućnosti, ali njegov igrački napredak nije išao u poželjnom smjeru.

- Najveći problem u Dinamu je bilo što se previše igralo preko mene i preko sredine igrališta. Kad sam došao u veliki klub kao što je Roma, prozvali su me novim Modrićem i tko god da me usporedio s njim ja mu se zahvaljujem. U velikim klubovima vi ste samo jedan od velikih igrača, a u Dinamu je to bilo drugačije - objasnio je Ante i dodao:

- Žao mi je što je tako završilo, ali moj san je bio igrati za Dinamo. Sad sam se naježio. Oni koji kažu da sam htio pobjeći iz Dinama ne znaju što se dogodilo jer to nije istina. Cijeli bih život igrao u Dinamu i tamo bih se uvijek vratio. Samo doviđenja, nikad zbogom.

Ante je krajem svibnja 2018. godine potpisao za talijansku Romu, a slovenski velikan Olimpija posljednjeg je dana prijelaznog roka dovela Zagrepčanina u svoje redove.

- Tu sam tri tjedna, a s igračima se osjećam kao da smo zajedno godinama. Trenutačno smo prvi i ganjamo ta tri boda. Vjerujem da ćemo biti prvaci - rekao je te ispričao susrete s navijačima Rome:

- Došao sam tamo kao talent, nisam mogao otići na piće, a da me netko ne prepozna. Oni žive taj nogomet u Rimu, a navijači Rome i Lazija su im strava. To vam je kao Dinamo i Hajduk, samo u istom gradu. I razlika je u tome što mi nitko od strane navijača Lazija nije ništa dobacivao iako su i jedni i drugi jako oštri - rekao je Ćorić i prisjetio se trenutka kada je upoznao Francesca Tottija:

- Nakon što sam odradio dvije utakmice na pripremi u Americi i vratio se u Italiju, Francesco Totti rekao je u intervju: 'Gledat ćete Antu Ćorića i njegov nogomet na Olimpicu'. Tada sam se naježio i shvatio da ću zbilja dobiti neku priliku u Romi jer kad takva ikona izjavi nešto poput ovoga onda to puno znači. Odmah sam zvao tatu i rekao mu da je ovo zbilja ozbiljno.

Ćorić je u Dinamovu dresu odigrao 143 utakmice i zabio 23 gola, osvojio je četiri naslova prvaka i dvije titule pobjednika Kupa nakon čega ga je Roma kupila za šest milijuna eura.

Pa što se dogodilo s njegovom karijerom? Od Dinama u Romu pa na posudbe u Almeriju, VVV-Venlo, Olimpiju...

- Ma da se suza pusti, nisam nikada razmišljao odustati ili nešto, ali ovo je baš nešto nemoguće. U tim svim situacijama se zapitaš, "je*ote ono...", oprostite što psujem, baš ste me pogodili s ovim pitanjem. Bio sam s 19 godina na Euru u Francuskoj i sam nekad ležim i kažem: "Ante, što je ovo?". Ne kažem da je netko drugi kriv, ali znam da nisam 100 posto ja kriv. Ozljede se događaju, ali opet ima i nekih drugih nogometnih sitnica koje nisu bile na mojoj strani. Sada sam tu i pokušavam se vratiti sto prije - rekao je Ćorić.

Zagrepčanin je komentirao medijske napise u kojima su ga etiketirali kao alkoholičara i bahatog tipa.

- Nikad nisam izlazio, niti sam ikad pio alkohol. Puno se pričalo o tome da pijem, ali to nije istina. Nećemo sad o tome - rekao je pokazavši na tetovažu lijeve ruke na kojoj ima ilustraciju tate i sina koji se drže za ruke i hodaju prema lopti.

Ćorić je u jednom od intervju rekao da je njegov otac neko vrijeme pio, te da je znao i pretjerati. Kada je u 50. godini odlučio da nikada više neće okusiti alkohol, Ante je rekao da ga on neće ni probati.

- Svašta su pisali, ali kad si mlad i kad vidiš da se takve stvari pišu o tebi, a ti sjediš doma s roditeljima. Recimo da sam bio kod nekog od prijatelja i da smo igrali PlayStation možda bi i moji roditelji mislili da se stvarno negdje opijam. Kad si mlad i kad netko laže o tebi, to te pogodi. Prije kad nisam igrao sam bio živčan, ali sada je situacija obrnuta. Ne igram, ali radim više i trudim se dokazati svima da su u krivu - rekao je.

Ćorić je svjestan i da velika zarada mlade sportaše uvelike mijenja što i sam priznaje.

- Lagat ću vas ako vam kažem da me novac nije promijenio. Svakoga to malo digne, oblačiš se bolje ali to kratko traje. Netko će reći: 'Briga ga, sada ne igra, briga ga uzeo je novce, boli ga briga', ali to nije baš tako. Novac u nogometnom smislu meni uopće nije bio faktor, ali kad skužiš da te to promijeni malo se spustiš na zemlju.

Podrška obitelji i prijatelja, ali onih pravih, mu je jako važna.

- Ako oko sebe imate ljude koji će vas podržavati u lošim stvarima, to nije dobro. Primjerice, bio sam kupio nešto što nisam trebao i kad vas netko u tome podrži, to je onda loše. Važno je da ti netko kaže: 'Hej stani malo'. Veliku podršku imam i od djevojke Sare s kojom sam već sedam godina zajedno.

Ne odustaje od nogometa visoke razine i volio bi jednom zaigrati u dresu 'Vatrenih'.

- Imam tek 23 godine, stoga imam vremena, ali želim prije svega izbjeći ozljede i igrati što je više moguće i želja mi je igrati za reprezentaciju - kazao je.

Ćorića je svojevremeno trenirao i Zoran Mamić o kojem ima samo riječi hvale, ali ističe i Nenada Bjelicu kao odličnog trenera.

- Veliki respekt imam prema Bjelici, čuo sam se s njim i to je takav čovjek da sam se naježio. Jako je dobar čovjek, ali još bolji trener. Zoran me dvije godine trenirao u najboljim trenucima, ali i kada mi nije bilo najbolje. Uvijek je bio uz mene, a i njihovi rezultati pokazali su koliko su dobri. Stvarno su me iznenadili i igrači, ali i oni kao momčad. Gorica je također odlična i sve u svemu jako zanimljivo prvenstvo jer svatko može pobijediti svakoga - komentirao je Ćorić.

Povezivali su ga s brojnim hrvatskim klubovima. U Hajduk ne bi, što je potvrdio i u nedavnom intervjuu za 24sata, ali njegove želje idu u smjeru samo jednog kluba.

- Svaki hrvatski klub poštujem, ali moj osjećaj za Dinamo je poseban.