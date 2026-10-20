Prema njegovoj zamisli, Livaja bi u Varaždinu dobio minutažu i priliku da golovima privuče ponude iz inozemstva. Takav bi dogovor, smatra, odgovarao i klubu kojem nedostaje napadač
Komentator MaxSporta: Livaja u Varaždin, to je pobjeda za sve
Marko Livaja (33) na posudbi u Varaždinu, a Hajduk mu i dalje plaća ugovor? Takav je scenarij u emisiji "Totalni nogomet” predložio komentator MaxSporta Andrija Cmrečnjak. Nije riječ o pregovorima klubova, nego o njegovoj ideji za rasplet situacije napadača koji je godinama nosio splitsku momčad.
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- Imam jedan prijedlog... Svima će biti glupa teza, ali je meni zanimljiva. Marko Livaja u Varaždinu?! Kako i zašto? Varaždinu treba napadač, Varaždin je blizu vrha, posudba do kraja sezone, Hajduk plaća ugovor - rekao je Cmrečnjak u emisiji Totalni nogomet.
Prema njegovoj zamisli, Livaja bi u Varaždinu dobio minutažu i priliku da golovima privuče ponude iz inozemstva. Takav bi dogovor, smatra, odgovarao i klubu kojem nedostaje napadač.
- Livaja ima 33 godine. Što želi Livaja u ovom trenutku? Je li on gotov, prihvaća li svoju ulogu u Hajduku ili ide negdje uzeti bogati ugovor vani? Varaždinu treba napadač, odradi polusezonu tamo, zabije 15 golova i na ljeto pokaže lijepi ugovor za neku Veneziju - objasnio je.
Cmrečnjak je takav scenarij opisao kao priliku za gospodski rastanak Hajduka i njegove zvijezde.
- Win-win situacija za njega i Varaždin, a Hajduk bi mu se tako odužio za sve što je istrpio. Gospodski rastanak - poručio je.
U raspravi se otvorilo i pitanje bi li Splićani uopće razmatrali takav potez ako bi na zimsku stanku otišli s pet ili šest bodova prednosti. Cmrečnjak je pritom istaknuo Livajine izostanke iz velikih utakmica.
- Nije igrao protiv Dinama, protiv Ajaxa, sigurno je ljut... Ako ostane, onda na ljeto nema lukrativnih ugovora - zaključio je.
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