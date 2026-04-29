IPAK JE OPTIMISTIČAN

Kompany: Pet golova u gostima inače znači da ne prolazite dalje

Piše Domagoj Vugrinović,
Kompany: Pet golova u gostima inače znači da ne prolazite dalje
Igramo kod kuće pred 75.000 ljudi na stadionu, želim još više. Želimo da se osjeti taj pritisak, a Allianz Arena je mjesto gdje se može dogoditi bilo što, poručio je trener Bayerna

U spektakularnoj prvoj utakmici polufinala Lige prvaka Paris Saint-Germain pobijedio je Bayern München 5-4 na Parku prinčeva u susretu koji je s ukupno devet golova postao najefikasnije polufinale u povijesti natjecanja. Parižani su u jednom trenutku imali i 5-2, no Bayern se uspio vratiti i učiniti završnicu iznimno neizvjesnom.

Trener Bayerna Vincent Kompany nakon utakmice dao je izjave za Amazon Prime. On nije mogao voditi svoju momčad zbog tri akumulirana žuta kartona.

- Za mene je bilo drukčije gledati, radije bih bio na terenu, ići s emocijom utakmice i pokušati pomoći. Stožer je odradio fantastičan posao u pripremi momčadi. Patili smo, ali bili smo opasni. Pet golova u gostima u Ligi prvaka obično znači ne prolazite dalje, ali prilike koje smo imali dale su nam vjeru - rekao je Balgijac i dodao:

- Ako na utakmici pri rezultatu 5-2 nemate ništa, teško je vjerovati u preokret, ali s obzirom na to koliko smo bili opasni, mislim da je stvar u tome da se mentalno vratimo u utakmicu i iskoristimo svoje prilike. Vidio sam puno dobrog branjenja danas, ali ova igra je stvar jako malih razlika. Ili ideš potpuno u duele ili se potpuno povučeš. Sredina ne funkcionira protiv igrača ove razine. Igramo kod kuće pred 75.000 ljudi na stadionu, želim još više. Želimo da se osjeti taj pritisak, a Allianz Arena je mjesto gdje se može dogoditi bilo što.

