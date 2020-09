Konačno prava istina: Schumi je budan i diše, čak i hoda uz malu pomoć. Ali više od tog neće moći

Svijet je konačno po prvi put doznao što se ustvari događa s najslavnijim vozačem Formule 1 u povijesti nakon što je 2013. godine doživio tešku nesreću na skijanju u Meribelu

<p><strong>Michael Schumacher (51) </strong>je budan, diše, srce mu ima lijep ritam. Vjerojatno može i sjesti, čak možda i napraviti neki korak uz pomoć drugih, ali ne više od toga, rekao je renomirani neurolog <strong>Erich Riederer </strong>u dokumentarnom filmu francuskog TMC-a, čije riječi prenosi talijanska<strong> Gazzetta dello Sport</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Svijet je tako konačno po prvi put doznao što se ustvari događa s najslavnijim vozačem<strong> Formule 1 </strong>u povijesti nakon što je 2013. godine doživio tešku nesreću na skijanju u Meribelu. Od tada pa sve do danas, Schumijevo liječenje obavijeno je velom tajne, no riječi neurologa Riederera daju nadu u oporavak.</p><p>Ipak, tvrdi da bi ovakvo stanje nažalost moglo biti i konačno.</p><p>- Mislim da je ovo najviše što će on moći. Ozljede koje je zadobio su trajne prirode i ne postoji reverzibilan proces koji bi ga doveo u prijašnje stanje. On je u svojevrsnom vegetativnom stanju što znači da je budan, ali da ne odgovara.</p><p>Podsjetimo, tog 29. prosinca 2013. godine, <strong>Michael Schumacher </strong>bio je na skijanju u francuskim Alpama. Legendarni vozač Formule 1 pao je izvan obilježene staze. Vijest da se Schumacher ozlijedio na skijanju prostrujila je internetom, prve informacije bile su da se radi o lakšoj ozljedi, ali to je, nažalost, bila pogrešna informacija.</p><p><strong>Michael </strong>je u francuskim Alpama, gdje u vlasništvu ima kolibu u planinama, bio na odmoru, a čim se pročula vijest da je u teškom stanju, odmah je u bolnicu u Grenobleu dojurio jedan od najboljih francuskih neurokirurga, Gerard Saillant, dobar Schumijev prijatelj koji ga je operirao i 1999. godine nakon nesreće na utrci u Silverstoneu. </p><p>Obzirom na težinu Michaelove ozljede, stručnjaci su rekli kako bi Nijemac gotovo sigurno umro na mjestu da nije nosio kacigu. Ona mu je spasila život.</p><p>U karijeri je <strong>Schumacher </strong>imao nekoliko velikih nesreća u Formuli 1. </p><p>U Silverstoneu se na Velikoj nagradi Velike Britanije 1999. godine sa 107 kilometara na sat zabio u zid. Zadobio je dvostruki prijelom desne noge uz obilno krvarenje.</p><p>Ipak, uspio se uspješno oporaviti te se vratio na stazu i u sljedećih nekoliko sezone ispisao povijest Formule 1. </p><p>Novu veliku nesreću Michael je doživio 2009. godine kada je pao s motora i ozlijedio vratne kralješke. Iako je prilikom pada glavom udario u stazu, kaciga ga je spasila, pa je iz bolnice otpušten vrlo brzo.</p><h2>Kronologija Schumijeve nesreće:</h2>