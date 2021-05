Nakon svih ozljeda i problema koje je imala, napokon gledamo Anu Konjuh u pravom svjetlu! Za pobjedu nad 192. tenisačicom svijeta Rebeccom Sramkovom (7-6 (1), 6-4), 23-godišnja Dubrovčanka trebala je jedan sat i 46 minuta

Za Konjuh će to biti peti nastup u glavnom ždrijebu na pariškoj crvenoj zemlji, a prvi nakon 2018. U dosadašnja četiri nastupa triput je nastup u Roland Garrosu završavala u drugom kolu, a jednom nije prošla prvu prepreku. Najbolji rezultat na Grand Slam turnirima ostvarila je 2016. na US Openu, kad je stigla do četvrtfinala.

Ime suparnice u prvom kolu glavnog ždrijeba saznat će po završetku svih današnjih kvalifikacijskih dvoboja. Izravno mjesto u glavnom ždrijebu dobile su Petra Martić i Donna Vekić. Martić će u prvom kolu igrati protiv Talijanke Camile Giorgi, a Vekić protiv 9. nositeljice Čehinje Karoline Pliškove.