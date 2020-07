Konjuh: Dvije godine nisam meč odigrala, ali brzo mi se vratio osjećaj, čak i na blatnom terenu

Nisam bila toliko izgubljena, haha. Lakat je OK, brzo mi se vratio taj osjećaj, mislim kako još u sebi imam nekoliko godina tenisa. A Petra Marčinko i Lucija Ćirić-Bagarić su budućnost HR-tenisa, kaže Ana

<p>Nisam trebala ni igrati na prvenstvu Hrvatske, ali su me nagovorili iz kluba. Ma nisam još sto posto spremna, ali su svi željeli da im dođem pomoći kako ne bi izgubili neke privilegije koje imaju prvaci države, kaže<strong> Ana Konjuh</strong> (22).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako su djevojke proslavile naslov</strong></p><p>Ponajbolja hrvatska tenisačica zaigrala na prvenstvu Hrvatske za <strong>HTK Zagreb</strong>, pa svojoj ekipi u velikom finalu protiv Top Spina donijela dvije pobjede. Ana Konjuh prvo je u singlu pobijedila (6-2, 6-3) Anđu Karanušić, a onda u paru s Lucijom Ćirić-Bagarić bila bolja (6-2, 6-1) od para Petra Marčinko i Tereza Mrdežu.</p><p>- Vjerujte, pojma nemam je li mi ovo prvi naslov, mislim da čak nikada nisam igrala ovo momčadsko prvenstvo. Ali, bilo je baš fora. Došla sam s betona, pa mi je bilo malo čudno igrati na zemlji, još je bila kiša, blatnjav teren... Bilo mi je malo teže za ruku, ali sve je dobro završilo. Sad ću malo odmoriti, pa se opet vraćam treninzima na betonu - poručila je<strong> Ana Konjuh</strong>, pa dodala: </p><p>- Kako sam zadovoljna svojom igrom? Nisam još na 100%, pa mi je teško suditi. Iskreno, u nekim trenucima je bilo bolje nego što sam očekivala, nisam bila toliko izgubljena na terenu, haha. Dvije godine nisam igrala ozbiljan meč na poene, sve mi se brzo vratilo, valjda se taj osjećaj ne može samo tako izgubiti. Sada znam da imam još nekoliko teniskih godina u sebi, haha. Ma čak mi je i odgovaralo malo zaigrati, sada znam na čemu još moram raditi, što i kako dalje napraviti.</p><p>Kako je na ozbiljniju vrstu tenisa reagirao lakat?</p><p>- Bilo je malo teže zbog uvjeta, inače izbjegavam zemlju i teže loptice, još je bilo blatnjavo. Odigrala sam ta dva seta, lakat je bio OK. Malo sam osjetila, čak ne lakat, nego te mišiće oko njega, ali brzo će to opet doći na svoje. Glavno da nema nikakvih bolova.</p><p>Na ovom je prvenstvu bilo i mlađih cura, jeste među njima pronašli neko novu <strong>Anu Konjuh ili Donnu Vekić</strong>?</p><p>- Većinom sam igrala s curama koje znam otprije, ali bilo je tu i mladih djevojaka, pred kojima je svjetla budućnost. Osobno me se dojmila ta mlada <strong>Petra Marčinko</strong>, ona ima tek 14 godina, a stvarno lijepo igra. Tu je i moja Dubrovčanka <strong>Lucija Ćirić-Bagarić</strong> s kojom sam igrala parove, obje gaje lijep stil tenisa, a ako budu pametne od njih može biti nešto.</p><p>Jeste li mladim nadama hrvatskog ženskog tenisa dale pokoji savjet?</p><p>- Petru sam tek upoznala ovih dana, kratko smo popričale poslije meča parova. Rekla sam joj da stvarno super igra, neka samo tako nastavi, te ako joj išta zatreba da sam tu za nju.</p><p>Teniska priča dosta je aktivna u <strong>Hrvatskoj </strong>ovoga ljeta, bili ste u Osijeku, Zadru, pa sada zaigrali u Zagrebu. Kada ćete na odmor?</p><p>- Bila sam dva tjedna u samoizolaciji, pa sam se tu dobro odmorila, haha. Tko zna, možda ću otići kod svojih na vikend, ali sada želim što bolje trenirati i spremiti se za povratak tenisu. Opet, ništa se ne zna za tenis, niti kad će početi turniri, teško je bilo što planirati, dosta je nezgodno. </p><p>A kada će Ana biti spremna za povratak tenisu? </p><p>- Vidjet ćemo, imam taj 'special' ranking (255.), trebam pronaći te ITF turnire na kojima bih startala s povratkom. Opet, mogu odraditi samo određen broj turnira, pa sve trebam pametno isplanirati. Kažem, još se ništa ne zna - završila je <strong>Ana Konjuh</strong>.</p>